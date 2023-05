Kino Baden im Hotel Herzoghof feiert 10 Jahre

„Als ich in den 80er-Jahren ein Jugendlicher war, glaubte ich, mein Vater erwarb und besaß einen der ersten Videorecorder im Lande“, so erinnert sich Michael Göbharter, weil „niemand sonst, den ich kannte, hatte so etwas.“ Erste Videokassetten, mit nicht jugendfreien Filmen, versteckte der jugendliche Michael natürlich. Göbharter hält diese Rückschau, um zu erklären, wie seine Leidenschaft für das Medium Film geweckt wurde. Nach dem Unterricht im Gymnasium Wien 6, stand das „Glotzen“ im Vordergrund, mehrmals in der Woche fuhr er in eine Videothek. Und jedes Video, das er nach Hause brachte, „fühlte sich wie Beute an.“



30 Jahre später war er als Osteuropa-Verantwortlicher für eine Linie von Hewlett Packard nicht ausgelastet, „ich beschloss nach abgeschlossenem Informatik-Studium an der TU Wien ein Postgraduate zu machen.“ Bei der Entscheidung, entweder etwas „Vernünftiges für die Karriere“, oder etwas „das Spaß macht“, entschied er sich für den Spaß. Und begann das berufsbegleitende Studium Filmproduktion an der Donau-Uni-Krems.

Abwechslungsreich der Studierendenplan: Am Montag ein Drehbuchautor als Vortragender in der Kleingruppe, am Dienstag jemand von der österreichischen Filmförderung, am Mittwoch der Leiter der Barandov Studios, Donnerstag die Produzentin von "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", usw. Jeder Tag war anders. Lange Zeit. Am Ende schrieb er seine Masterthesis zum Thema „Die Zukunft des kleinen Kinos“. Und es war genau „sein“ Thema:

„Zufällig erfuhr ich im Herbst 2012, dass der Cineplexx Ableger Beethoven-Kino die Pforten schließen würde.“ Ein Feuer war entfacht, das kleine Kino zu retten. Er startete die Crowd-Funding Initiative „Badener, wir retten unser Kino“. Die Übernahme klappteallerdings nichtt.

Doch sein Traum war nicht zu Ende. „Es tat sich stattdessen eine Location auf, die viel besser anknüpfte an die Masterthesis: Symbiose zwischen Kultur und Kulinarium in Form eines kleinen Kino im Hotel.“ Die Idee hat Tradition, schon vor 100 Jahren hatten namhafte Hotels ein eigenes Kino. Göbharter hatte diesmal mehr Glück, weil das junge Pächterpaar im Hotel Herzoghof war aufgeschlossen und interessiert. Am 8. März 2013, am Weltfrauentag, eröffnete er das „Kino Baden“ im Herzoghof mit dem Klassiker „Out of Africa“.

In den vergangenen zehn Jahren wurden u. a. ein Filmfrühstück, eine Snack Movie Night oder ein 4-gängiges Kinodinner entwickelt, die nur in der Symbiose mit einem Hotelrestaurant funktionieren können. Göbharter ist klein geblieben, für 30 Gäste ist Platz, er arbeitet mit einem jungen Team von insgesamt sechs Studentinnen, die die Kinobesucher persönlich begrüßen, ihnen Mantel und Tasche abnehmen und zum Tisch führen, wo schon ein Glas Prosecco wartet.

Trotzdem waren schon nationale Größen im „Kino Baden“ wie Karl Merkatz oder Waltraud Haas. „Die Zusammenarbeit mit dem Team des Hotel Herzoghof ist eingespielt, die Unterstützung, vorbildlich. Die letzten 10 Jahre haben bestätigt, was ich einst in meiner Masterthesis als 'Konzept für kleine Kinos' postuliert hatte: Kultur&Kulinarium, verbunden mit hohem Service als ein Weg der Existenz in Zeiten von großen Kinos und Streaming-Plattformen“, so Göbharter, der sich auf allen Ebenen bestätigt fühlt. „Ich habe dieser Symbiose den Markennamen Cinotel gegeben.“ Der Herzoghof ist somit das erste Cinotel in Österreich. Können weitere folgen? „Durchaus möglich!“

Info & Tickets: www.kinobaden.at

