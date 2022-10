Kulturszene Kottingbrunn: Mein Kollege der Affe!

Mit dem Programm „Mein Kollege, der Affe“ gastierte am Sonntag Heinz Marecek in der Kulturszene Kottingbrunn. Der Titel bezieht sich auf ein Gedicht des von den Nazis ermordeten Genies Grünbaum, das sein freundlicher Doppelkonferenz-Zwilling Farkas, der gerade noch nach Wien zurückgekehrt war, in seiner Hommage an die „Apollo Theater“ im Jahr 1946 vortrug. Mit dieser 70-minütigen Zeitreise in die goldene Geschichte des Lachens begeisterte Marecek die zahlreichen Besucher der Kulturszene Kottingbrunn.

Fritz Grünbaum und Karl Farkas war das Kunststück gelungen, die „Doppelconférence“ von Budapest nach Wien zu holen und mit ihr Triumphe zu feiern, wobei das Prinzip immer gleich bleibt: Der „Gescheite“ versucht dem „Blöden“ die Welt zu erklären, wobei sich herausstellt, dass der „Blöde“ zwar wirklich blöd ist, der „Gescheite“ aber keineswegs gescheit. Dazu sagt Marecek: „Ich hatte das Privileg, mit meinem Freund Karlheinz Hackl als Partner, jahrelang den ‚Blöden‘ spielen zu dürfen, und es gibt nicht viele Abende auf der Bühne, die mir so ungetrübtes Vergnügen bereitet hätten, wie die Abende mit ihm.“

