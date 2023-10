Alte Musik in Pfaffstätten neu interpretiert

Im Rahmen des Pfaffstättner Kulturcuvées fand ein besonderes Konzert statt. Das Wiener Gesangsensemble für Alte Musik „Vox Cordis“ unter der Leitung von Andrea Köhler-Atzorn interpretierte geistliche und weltliche Musik aus der Renaissance. Zunächst gestaltete Vox Cordis den von Ortspfarrer Pater Walter Ludwig zelebrierten und von Christian Wiesmann an der Orgel begleiteten Abendgottesdienst mit einer Messe von Tomás Luís de Victoria und weiteren geistlichen Stücken von Thomas Tallis und Orlando di Lasso. Die Agape beschloss Vox Cordis inmitten des Publikums mit „Tourdion“, einem französischen Trinklied, was zu großer Heiterkeit und Jubel unter den Zuhörern führte. Unter großem Applaus folgte der mitreißende weltliche Teil des Konzerts mit Werken von Claudio Monteverdi, Hermann Schein, Jakob Arcadelt, Pierre Certon und Jakobus Clemens non Papa. Das begeisterte Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Alten Presshaus forderte zwei Zugaben. Vox Cordis ist das nächste Mal am 05. November um 11.15 Uhr in der Peterskirche in Wien, Petersplatz 1, zu hören.