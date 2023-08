Kunstverein Baden in Estland zu Gast

Was macht die Kunstvereins-Obfrau Cornelia König in der Hauptstadt von Estland, Tallinn, und in Folge auf einer Fähre in Richtung der Insel Saaremaa, um dort die Town Hall Gallery in dem Kurörtchen Kuressaare zu besuchen? Genau, sie ist wieder einmal in Sachen Kultur unterwegs.

Obwohl Estland auch eine schöne Urlaubsdestination sei, kombiniert König Arbeit und privates Interesse: „Tallinn ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt“, schwärmt sie. An ihrer Seite ist der Künstler Andreas Dworak, der sie auf ihrer offiziellen Reise, im Dienste der Stadt Baden, begleitet. Dworak ist einer von den neun Kunstvereins-Künstlern, die in Estland ausstellen dürfen und gemeinsam mit König hat er die Ausstellung kuratiert, die diese Woche am 16. August eröffnete.

Eingefädelt hat dieses kulturelle Austauschprojekt ÖVP-Stadtrat Hans Hornyik, der schon 2019 diese Verbindung knüpfte. Im Mai 2021 hätte die Ausstellung eröffnet werden sollen. Doch Corona würgte auch dieses Projekt ab und verschob es auf unbestimmte Zeit. Nun ist dieser verschobene Tag gekommen und das Projekte fand doch noch seinen Weg in die Realität.

Thema: Mutter Natur – Mother Nature

Es wäre auch verlorene Liebesmüh gewesen, dieses Projekt einfach versanden zu lassen. Hat man sich doch für ein aktuelles wie tragweites Thema entschieden: Mutter Natur – Mother Nature. König und Dworak griffen in der inhaltlichen Untermalung auf einen Song von Paul McCartney zurück, den der Beatles-Sänger 1968 eigens komponierte: „Mother Nature“s Son“. Die Idee zu seiner Komposition erfasste ihn, nachdem er in Indien einen Workshop des Maharishi Mahesh Yogi zum Thema Natur besuchte. McCartney besingt folglich sein simples Staunen über die Natur.

McCartney wollte mit seinem Song sicher auch einen Impuls setzen, zu mehr Respekt und Achtung des Menschen vor der Schöpfung. Und diesen Respekt wollen die Kunstvereins-Künstler in ihren Werken ausdrücken. Als Basis zur Ausstellung hat man sich auch auf den italienischen Biologen Stefano Mancuso bezogen, der in seinen Publikationen, unter anderem „Pflanzenrevolution“, „Die Pflanzen und ihre Rechte“, „unseren Blick auf die Pflanzen und ihre Bedeutung verändern möchte“, erklärt König.

Auch die Rechte der Pflanzen sind zu schützen

„Mancuso unterstreicht immer wieder die Dringlichkeit, auch die Rechte der Pflanzen zu schützen. Sie waren die ersten Lebewesen der Erde und haben mit ihrer Sauerstoffproduktion überhaupt erst die Grundlage für alles andere Leben geschaffen, die Atmosphäre“, ruft König grundlegendes biologisches Wissen aus der Schule wach. Wenn man bedenkt, dass der Mensch erst vor ungefähr 300.000 Jahren die Schöpfung zu leben begann und die Pflanzen bereits fünf Millionen Jahre die Erde besiedeln, wird klar, welchen Respekt der Mensch vor diesen „Wesen“ haben sollte. Es sei doch unglaublich, dass der Mensch noch 4,7 Millionen Jahre überlebe, „momentan reden wir davon, wie wir die nächsten 100 Jahre meistern“, so die dystopische Aussicht.

Trotzdem möchte die Ausstellung etwas Positives ausdrücken, eben jenen Respekt vor Mutter Natur und möchte einen Blick auf den Einfluss werfen, den sie auf die Kreativität des Menschen hat und hatte: „Die Natur ist, seit der Mensch begonnen hat, sich künstlerisch auszudrücken, ein zentrales Thema in der Kunst – von der Höhlenmalerei in Altamira bis zu heutigen, oft nahe an den Naturwissenschaften arbeitenden Künstlerinnen. Aktuell werden Museen auch von Klimaaktivistinnen als Plattform genutzt, die auf ihre Anliegen aufmerksam machen wollen“, steht im Begleittext zur Ausstellung, die auf einer naturreichen Insel mitten in der Ostsee veranstaltet wird.

Hier stellen die Kunstvereins-Mitglieder ihre Werke aus. Foto: Kunstverein Baden

Momentan sei auch ein Hype in der Kunstszene zu beobachten, der das Thema „bedrohte Natur“ aufgreife. „Wichtig ist es immer, sich zu fragen, wo man als Individuum im System Natur steht, was der eigene Beitrag dazu ist. Genau das ist die Perspektive von Künstlerinnen, wenn sie sich mit der Natur befassen“, fasst König zusammen.

Kleines Schlösschen auf der Insel Saaremaa. Foto: Kunstverein Baden

Die Ausstellung „Mother Nature“ wirft deshalb einen Blick auf die aktuellen Werke von neun Kunstvereins-Künstlern. Wie haben König und Dworak die Kunstwerke ausgewählt? „Es wurden keine starren Vorgaben gemacht, vielmehr soll unser Blick über die Werke schweifen und den Prozess des Kunstschaffens erfassen. Wir Menschen sind Teil der Natur, wir müssen sie in all unserem Handeln mitdenken. Künstlerinnen sind – ähnlich wie Klimaaktivistinnen – wichtige Botschafterinnen.“

Idyllische Landschaft auf der Insel mitten in der Ostsee – passend zum Ausstellungsthema: Mutter Natur. Foto: Kunstverein Baden

Man wünsche sich nur, dass man beim Betrachten der Kunstwerke ein paar der folgenden Fragen stellt und für sich eine Antwort findet: Was ist Natur? Wofür steht Natur? Wie zeigt sich Natur? Was erlaubt Natur? Diesen Fragen sind sicher auch König und Dworak bei einem Strandspaziergang auf der Insel Saaremaa nachgegangen, vielleicht beim Bernstein sammeln, eher mehr beim Bernstein suchen: „da muss man nämlich viel Glück haben, dass man einen Bernstein hier findet“, sagt König und so schließt sich der Kreis zum Thema Mutter Natur: Dass der Mensch sich bemühen muss, seine Natur nicht noch mehr zu vernichten und zurückzudrängen, dass man am Ende nur mehr mit viel Glück ein Stückchen Natur findet…

Die Ausstellung läuft bis 17. September in der Town Hall Gallery in Kuressaare.