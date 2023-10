Cellensis-Festival startet am Hafnerberg

„Auch dieses Jahr ist es den Kuratoren um den Kulturberater der Gemeinde, Andreas Bartl, gelungen, ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zu erstellen, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte“, erklärt Bürgermeister Josef Balber (ÖVP), der nicht ohne Stolz auf dieses mittlerweile etablierte Festival blickt.

Eröffnen werden den Konzertreigen am 3. November um 19.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Hafnerberg der Staatsoperntenor Jörg Schneider mit seiner unverwechselbaren großartigen Stimme und der weltberühmte Pianist Roland Batik, der virtuos auf einem Bösendorfer-Flügel konzertieren wird.

Freude an großartiger Bläsermusik und herrlichem Gesang garantieren am 5. November um 15 Uhr in der Basilika Klein-Mariazell das Ensemble „Primus Brass“ und Maria Eckert, Tochter des einstigen Gönners bei der Renovierung des herrlichen Gotteshauses Franz Eckert.

„Mit dem Konzert am 11. November um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Altenmarkt gehen die Verantwortlichen neue Wege, denn Musik darf nicht in der Vergangenheit stehen bleiben“, meint Martin Schindelar, Kurator des Festivals, und lädt zu „Zuck & Mara & the Daves“ ein, die moderne, rockige Klänge präsentieren werden. Abgeschlossen wird das Festival mit einer Messe am 12. November um 9 Uhr, die der Kirchenchor Berndorf – St. Margareta gestalten wird. Weitere Infos finden sich auf der Homepage der Gemeinde Altenmarkt.