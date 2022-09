Buchbinder-Konzert: Weltstar wieder in Baden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Auf Rudolf Buchbinders Homepage ist unter der Rubrik „Porträt“ von einem Treffen zwischen Friedrich Gulda und ihm zu lesen, geschrieben hat den Text Joachim Kaiser, der mit ihm viele Auftritte hatte, wo Buchbinder den Beethoven-Zyklus spielte und er moderierte. Er schildert eine Begegnung zwischen Friedrich Gulda und Buchbinder: „Auf Guldas Frage, wohin er gehe, antwortete Buchbinder wahrheitsgemäß: „Ins Konzert zu meinem Beethoven-Zyklus.“ Darauf Gulda: „Sag einmal, ist dir der Beethoven net schon fad?“ Nein, ist ihm nicht, weil er entdecke in Beethovens Werken immer wieder etwas Neues.

Gar nicht mehr neu, sondern schon eine ehrenvolle Würdigung Badens als Musikstadt ist Rudolf Buchbinders alljährliches Septemberkonzert, und das mittlerweile schon seit 10 Jahren. Also wird heuer Jubiläum gefeiert, nur im Corona-Jahr 2020 entfiel das Konzert, justament in Beethovens Jubiläumsjahr, es war dessen 200. Geburtsjahr. Aber der international bekannte Pianist kam 2021 wieder und holte alles nach, er spielte nur Beethoven.

2012 war er das erste Mal da, da war es noch eine neue Ehre, dass so ein großer Pianist nach Baden komme. Eingefädelt hat das Erna Koprax, damals Lions-Präsidentin, die wiederum das 10-jährige Jubiläum des Lions Clubs in Baden würdigen wollte und rief ganz einfach Buchbinder an, und er kam. Seither kommt er nach Baden und gibt hier im Stadttheater ein exklusives Konzert.

Ruhiger, unkomplizierter Künstler

Es gibt sogar Bühnenkarten, wo man sehr nah neben dem Künstler sitzen kann. „Ausverkauft sind unsere Konzerte immer“, freut sich Erna Koprax, die es über ihren Tourismusverein Baden und Umgebung auch heuer wieder geschafft hat, in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt, dieses Konzert auf die Klavierbeine zu stellen. Kennengelernt hat sie Buchbinder als ruhigen unkomplizierten Künstler. Er kommt, stets von seiner Frau begleitet, bereitet sich still vor, spielt und fährt wieder nach Hause.

„Für Baden ist es eine sehr hohe Auszeichnung, das Rudolf Buchbinder kommt und sich für uns immer einen Termin reserviert, es ist eine enorme kulturelle Aufwertung Badens als Kulturstadt“, rühmt Koprax. Er schätze das Badener Publikum, nehme es sehr intensiv wahr und spüre auch die Wertschätzung, die ihm hier entgegenfliegt.

Am Programm stehen Mozart: Variationen über „Ah vous dirai-je, Maman“, Schubert: Vier Impromptus sowie Beethoven: Sonate op. 10/2 und Sonate op. 31/3 „Sturm“. Am Montag, 19. September, 19.30 Uhr, gastiert Buchbinder im Stadttheater. Es gibt noch Restkarten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.