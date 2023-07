Was der Bezirk Baden alles zu bieten hat

Der Kultursommer im Bezirk Baden ist in vollem Gange und lässt kaum Wünsche offen. Ob Musik, Schauspiel oder Kino – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Die NÖN bringt einen Überblick über einige der Highlights bis Ende August.

Tratschsommer Tratschcafé: Mit dem ersten Juli wurde in der Kulturszene Kottingbrunn der beliebte Tratschsommer im Tratschcafé eingeläutet. Bis Ende August sorgen jeden Freitag und Samstag ab 18 Uhr unterschiedliche Musiker bei einem Live-Konzert für ausgelassene Sommerlaune. Von Oldies bis Austropop, von Jazz und Blues bis Reggae ist alles mit dabei!

Musikalischer Genuss über den Dächern Badens: Einen Ausblick über das nächtlich beleuchtete Baden, unter freiem Himmel in warmen Sommernächten, bieten die Badener Mondscheinkonzerte. Von 07. Juli bis 26. August – jeden zweiten Freitag und jeden Samstag um 21 Uhr - finden diese am Bellevue Platz in Baden statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Bei Schlechtwetter muss das Konzert abgesagt werden - Informationen dazu gibt die Tourist Information Baden. Zum Start am 7. Juli wird die Band „Dafulu“ Pop, Rock und Oldies zum Besten geben.

25 Jahre Sommerkonzerte in der Villa Strecker: In der Villa des Komponisten Heinrich Strecker in der Marchetstraße 76 in Baden finden die in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Konzerte und Führungen für Touristen und das interessierte Badener Publikum in einer Neuauflage statt. Das musikalische Programm, welches in diesem Jahr wieder von Badens Kulturpreisträger Herbert Fischerauer zusammengestellt wurde, garantiert auch für Kenner ein sich lohnendes Konzerterlebnis. Am 30. Juli, 6. August und 20. August, jeweils sonntags, finden die nächsten Konzerte statt. Die Kartenpreise betragen 20 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Schüler sowie Studierende und können unter tickets@beethovenhaus-baden.at oder telefonisch unter 02252 / 86800-630 reserviert werden.

Franz-Schubert-Institut „Das Lied von Schubert bis Berg“ Nach dreijähriger coronabedingter Pause veranstaltet das Franz-Schubert-Institut in Baden vom 03. Juli bis zum 06. August wieder den international äußerst anerkannten Meisterkurs „Poetry and Performance of the German Lied“ in Baden.

Für fünf Wochen kommen nicht nur herausragende Interpreten der Liedkunst als Lehrer nach Baden, sondern auch ca. 25 Studierende aus aller Welt treffen hier zusammen.

www.schubert-institut.at

Schauspiel, Fotografie & Film

Neben musikalischen Darbietungen gehen auch anderweitige kulturelle Veranstaltungen über die Bühne:

Fotofestival La Gacilly Baden: Nicht mehr aus Baden wegzudenken ist das jährlich von Lois Lammerhuber initiierte Fotofestival. „La Gacilly Baden“ zieht jährlich hunderttausende Besucherinnen und Besucher an und gilt damit als das größte Outdoor-Fotofestival Europas. Von 15. Juni bis 15. Oktober gibt es unter dem Motto „Orient“ rund 1.500 Fotografien im Großformat der weltbesten Fotografinnen und Fotografen zu sehen. Der Eintritt ist frei und die Ausstellung kann von 0 bis 24 Uhr besucht werden.

Impression des Badener Fotofestivals "La Gacilly" im Jahr 2018. Foto: Lois Lammerhuber, Lois Lammerhuber

Theatersommer: Ebenso fester Bestandteil des Kultursommers ist das Sommertheater der Bühne Baden. Gespielt wird an unterschiedlichen Stätten, etwa in der Badener Sommerarena. Beispielsweise wird dort am Sonntag, den 09. Juli um 19.30 Uhr „Der Graf von Luxemburg“, eine Operette von Franz Lehár, gespielt.

Auch im Stadttheater finden Vorstellungen statt, wie am Freitag, den 14. Juli das „Cabaret“, ein Musical von Joe Masteroff, Fred Ebb und John Kander. Eintrittskarten sowie der Spielplan unter www.buehnebaden.at

Kino im Park: Bereits zum neunten Mal wird im Ambiente des Kottingbrunner Schlossparks das Sommerkino des Cinema Circus veranstaltet. Von 14. bis 30. Juli werden diverse Filmproduktionen des vergangenen Jahres gezeigt. Gespielt wird grundsätzlich bei jedem Wetter, außer starkem Sturm und Unwetter.

Heuer außerdem neu: Hunde dürfen mitgenommen werden und werden nicht nur toleriert, sondern im Gegenteil sogar gerne gesehen. Einlass ist um 20 Uhr, Filmstart um circa 21 Uhr. Karten sind ausschließlich an der Abendkassa erhältlich.

Ein gewöhnlicher Sitzplatz kostet dabei neun Euro, ein Liegestuhl zehn Euro. Kinder bis 12 Jahre kommen für acht Euro in den Kinogenuss. Das Programm findet sich unter www.cinemacircus.at.

Der schwimmende Salon im Thermalbad Vöslau. Foto: Cedrick Kollerics, Cedrick Kollerics

Die nächsten Programmpunkte beim Schwimmenden Salon in Bad Vöslau sind:

5. Juli: „Amour Fou” - Texte von Scott F. Fitzgerald, Alma Mahler, Ingeborg Bachmann: Stefanie Reinsperger, Sebastian Wendelin

3. August: „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs” – Texte von Fran Lebowitz, Nora Ephron, Carrie Fischer: Mavie Hörbiger, Kimberly Rydell, Paul Male

25. Juli: „Alle Toten fliegen hoch – es geht weiter“ – Joachim Meyerhoff liest aus seinen Romanen

11. August: „Jedermann Remix” nach Hugo von Hofmannsthal: Philipp Hochmair, Kurt Razelli

31. August: „Man bringe den Champagner” – eine fiktive Begegnung zwischen Isadora Duncan und Maria Callas: Sona McDonald, Maria Happel