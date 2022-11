Julia & Romeo – dumm gelaufen in Kottingbrunn

Wer kennt nicht die Tragödie „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, welches in den Jahren 1594 – 96 entstand und 1597 als Druckwerk erschien. Das Stück umfasst einen Zeitraum von fünf Tagen und spielt zur Sommerszeit in der norditalienischen Stadt Verona. Romeo und Julia gelten als das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur.

Aber kennen Sie auch Julia & Romeo? Ich durfte am Samstag diesen Comedy-Hit, in der Regie von Gabriela Benesch, in der Kulturszene Kottingbrunn kennenlernen. Und gleich vorweg, ich war begeistert!

Caroline Athanasiadis, die griechische Hälfte der Kernölamazonen und Erich Furrer, die Schweizer Schokoladenseite des Comedy Duos Benesch-Furrer, bedienen sich mit rasanter Zunge und gnadenlosem Humor an der wohl missverständlichsten Beziehungskatastrophe der Weltliteratur.

Auf rasant komische und mitreißende Art präsentiert das phänomenale Duo die größte Liebesgeschichte der Welt. Dabei spielen, tanzen, rappen und singen die beiden Vollblut Komödianten um ihr Leben und schlüpfen im Sekundentakt in sämtliche Rollen des Theaterklassikers – inklusive Balkon-Szene, Heldentod und Sozial-Distancing!

Eine Aufführung mit viel Komik, Slapstick und einer Athanasiadis die nur so von Energie sprühte. Beide haben nicht nur herrliche, handlungsabhängige Mimiken zum Besten gegeben, sondern auch die zig verschiedenen Rollen fantastisch gespielt – es war Unterhaltung pur!

Alle die keine Karten bekamen, finden unter www.julia-romeo.com Termine für 2023!

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.