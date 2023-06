Aus jedem Dorf an Hund - „Best of“ von und mit Herbert Steinböck

Die besten Wuchteln von vier Jahren Simpl-Conferencen. Die besten Pointen von „Steinböck & Rudle“– die beiden traten 2016 das letzte Mal gemeinsam auf. Die besten Sager aus seinen Sensations–Solo-Programmen „Steinböcks Bananensplitter“, „Bonanza“ und „Ätsch“. Die Highlights aus den Duoprogrammen mit Thomas Strobl „Tralala“ und „Aramsamsam“, garniert mit Neuigkeiten des täglichen Wahnsinns animierten die Besucher zu einer fast zweistündigen Lachorgie.

Seit 1992 steht der Mann auf der (Kabarett-) Bühne, vier Jahre war er Conférencier und Frontman des Wiener Kabarett Simpl. Nebenbei im Duett mit „Steinböck & Rudle“ und mit „Steinböck & Strobl“.

Er entführt uns in einen unvergesslichen „All inclusive Urlaub“ (incl. Volleyball)! Er gendert mit uns, dass es nur so rauchte (was könnte wohl eine Frausieschnitte sein?) und besprach die Risiken, die sich ergeben, wenn man den Beruf des Dachdeckers wählt!

Herbert Steinböck bescherte einen unvergesslichen Abend!