Constantin Luger beim Tratschsommer

Er besitzt einen Masterabschluss in Operngesang und Liedinterpretation der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, und wirkt aufgrund seiner musikalischen Erfahrung immer wieder als künstlerischer Berater bei Tonträgerproduktionen, wie auch als Juror bei internationalen Musikwettbewerben mit.

Constantin ist solo und mit seiner Band „Constantin Luger & die Kaisermelange“ nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und auch in den USA unterwegs. In Kottingbrunn gab er sein Soloprogramm zum Besten. Als Draufgabe spielte er noch einige Austropop-Hits von Georg Danzer, Willi Resetarits & Wolfgang Ambros.

Nachdem die Scheinwerfer verloschen waren, setze er sich noch in den Gastgarten und gab einige Lieder „unplugged“. Zum krönenden Abschluss spielte und sang er noch den Beatles-Hit „Let It Be“.

Hier finden Sie die nächsten Konzerte von Constantin Luger: https://www.constantin-luger.com/