Der KulturFrizz hat ein neues Kleid

30 Künstlerinnen und Künstler haben ihre Werke zum Thema „Ruhepol“ eingereicht; überzeugt hat die fünfköpfige Jury das Acrylbild der Klosterneuburger Künstlerin Elfriede Holzinger.

„Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns, dass ihr schönes Werk ab September für ein Jahr unseren KulturFrizz zieren wird!“, freut sich Kulturszene-Obfrau Irene Künzel.

Elfriede Holzinger über ihr Werk: "Mit meinem Bild möchte ich Ruhe im Einklang mit den Farben zum Vorschein bringen und dadurch den Betrachter auch Ruhe vermitteln.“ Foto: Gerhard Maly

Von 15. Juni bis 30. Juli konnten Werke zum Thema des neuen Sekt-Etiketts „Ruhepol“ eingereicht werden. Am 3. August fand dann die Jurysitzung statt. Eine fünfköpfige Jury bewertete die eingereichten Werke anonymisiert via Punktevergabe, um so eine Gewinnerin oder einen Gewinner zu ermitteln. Dieses Jahr waren in der Jury die Kottingbrunner Gemeinderätin Helene Stinakovits, der Maler und Opernsänger Herbert Lippert, die Fotografin Doris Mitterer sowie die Vorjahresgewinnerin Melitta Haubner und Mitarbeiterin der Kulturvernetzung Niederösterreich Bettina Windbüchler.

Über die Gewinnerin

Elfriede Holzinger lebt und arbeitet in Klosterneuburg. Ihre künstlerische Laufbahn begann 2011 mit einem Intensivlehrgang für Malerei bei Susanne Kos; 2015 nahm sie an der Internationalen Sommerakademie Bohemia sowie an der Sommerakademie des Essl Museums teil. Sie lernte an der Universität für angewandte Kunst bei Josef Kaiser und Rudolf Fuchs und besuchte die Meisterklasse I - III in Wien. Holzinger absolviert laufend Weiterbildung bei diversen Dozenten im In-und Ausland.