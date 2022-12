Jahresendspurt: Weihnachten kommt hier ohne Karpfen aus

Werbung

Noch sind es zwei Wochen bis Weihnachten, und in der Kulturszene gibt es genügend Möglichkeiten, die Zeit bis dahin besinnlich, rockig oder zum Jahresausklang auch kabarettistisch zu nutzen. Am Freitag, 16. Dezember, gastieren die LoudAir Brass Singers in Kottingbrunn.

Sechs Musiker, die ihr Publikum durch ihre künstlerische Weitsicht und innovative Tonsprache zu einer akustischen Reise entführen. Die LoudAir Brass Gruppe legt großen Wert auf ein ausgewogenes Repertoire, das sowohl das junge als auch das ältere Publikum anspricht. Die einzelnen Lieder werden sorgfältig und mit viel Fingerspitzengefühl ausgewählt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Gentlemen Music Club mit Georgij Makazaria

Am Samstag, 17. Dezember um 19.30 Uhr, wird es groovig mit dem Gentlemen Music Club. Niemand geringerer als Georgij Makazaria, bekannt als Frontman der Band Russkaja, kommt mit seinen Gents nach Kottingbrunn. Mit im Gepäck haben die Herren viele bekannte und unbekannt Lieder, die sie mit viel Herzblut und Nostalgiegefühl interpretieren und damit ihr Publikum überraschen.

Ein überraschungsstarkes, vorweihnachtliches Theatererlebnis wartet am Samstag, 18. Dezember um 17 Uhr auf die jungen Zuseherinnen und Zuseher, selbstverständlich auch bestens geeignet für das erwachsene Publikum. Dann hört nämlich Herr Holle Weihnachten, erzählt eine Geschichte über Missverständnisse, Ausgrenzung und gemeinsamer Freude. Darin verpackt sind zum Glück viele Lieder zum Mitsingen und –machen. Bestens geeignet für alle ab vier Jahren.

Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, dem sei die Lesung am Sonntag, 18. Dezember von Georg Kusztrich empfohlen. Beginn ist um 18 Uhr, Georg Kusztrich erzählt Geschichten und Anekdoten unter dem Titel: „Lasst uns Weihnachten“. Danach freuen sich auch alle „Grinchs“ auf Weihnachten. Ein besonderer Tipp für Silvester: Christoph Fälbl entführt mit seinem Kabarettprogramm: „Fälbls Melange – Die Mischung macht´s“ sein Publikum garantiert mit einem Lächeln ins neue Jahr! Denn Fälbl hat verraten: Kurz bevor er abdankt, möchte er endlich sein langersehntes Kaffeehaus aufmachen. Mit eigener Kabarettbühne, zwecks Jobgarantie. Bisher ist ihm ja leider immer etwas dazwischengekommen: eine Frau, die Hochzeit, ein Hund, ein Kind, ein zweites Kind, die Scheidung, dann noch ein Kind, eine Midlifecrisis … und noch ein Kind. Mehr will er aber nicht verraten. In der Kulturszene zu sehen am Samstag, den 31. Dezember um 20 Uhr.

www.kulturszene.at/veranstaltungen/

