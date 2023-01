Kottingbrunn: Premiere für „Indien“

Nach den vielen Highlights des Vorjahres anlässlich ihres 25-Jahr-Jubiläums startet die Kulturszene Kottingbrunn auch das neue Jahr mit einer ganz besonderen Eigenproduktion.

Das Team bringt „Indien“, das zum Kult gewordene Theaterstück von Alfred Dorfer und Josef Hader, von dem sicher viele die Verfilmung kennen, auf die Bühne.

Das Stück feiert am Freitag, 27. Jänner mit Georg Kusztrich und Franz Schiefer in den beiden Hauptrollen Premiere. In der Tragikomödie philosophieren zwei Wirtshaus-Tester über die letzten und die ersten Dinge, über Wiener Schnitzel und Schmalzbrote – und über ihre Ängste. Trotz aller Unterschiede nähern sich die beiden Männer einander an. Am Ende hat das Publikum das Gefühl, zumindest von Ferne einen Blick auf einen besseren Ort, eine bessere Welt erhascht zu haben – unweit von „Indien“ eben.

Termine: 27. bis 29. Jänner, 3. bis 5. und 10. bis 12. Februar, Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag um 18 Uhr.

Wo: Markowetztrakt, Wasserschloss Kottingbrunn, Schloß 1, 2542 Kottingbrunn

www.kulturszene.at

