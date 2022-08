Traum in Kottingbrunn ist wahr geworden

Werbung

Kottingbrunn In einer Inszenierung von Anselm Lipgens feiert heuer anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Kulturszene Kottingbrunn ein besonderes Stück Premiere: Das Musical „Der Mann von La Mancha“ von Dale Wasserman.

Das Stück widmet sich der anrührenden Geschichte über die Abenteuer von Don Quixote, dem „Ritter von der traurigen Gestalt“, der gegen imaginäre Feinde kämpft und seiner angebeteten Dulcinea den Hof macht. Im Wasserschloss Kottingbrunn träumt Don Quixote seinen „unmöglichen Traum“ ab 2. September.

„Anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums wollen wir den ‚unmöglichen Traum‘ noch einmal auf die Bühne bringen.“

Bereits 1997 wurde „Der Mann von La Mancha“ als erste September-Produktion der Kulturszene Kottingbrunn auf die Bühne gebracht. „Anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums wollen wir den ‚unmöglichen Traum‘ noch einmal auf die Bühne bringen. Denn die Kulturszene ist ein sehr lebendiges Beispiel dafür, was für wunderbare Dinge entstehen können, wenn sich begeisterte Menschen zusammenschließen, um das scheinbar Unmögliche zu versuchen“, betont Kulturszene-Obfrau Irene Künzel.

In den Anfängen der Kulturszene wurden deren Pläne von vielen noch für unmöglich gehalten – doch jetzt wird dieser unmögliche Traum bereits seit 25 Jahren gelebt! „Als Hommage an die fruchtbaren Entwicklungen der vergangenen 25 Jahre und um diesem tollen Stück und dem wunderbaren Motto – ‚Träum den unmöglichen Traum‘ – eine neue, inspirierende Würdigung zu schenken, wird die Jubiläums-Septemberproduktion eine Neuinszenierung dieses Musicals“, so Regisseur Lipgens. Er verspricht „eine traumhaft anrührende Geschichte, pralles, poetisches und prickelndes Schauspielertheater sowie beflügelnde Musik und Lieder“.

„Wir haben im „Stall“ begonnen, und spielen jetzt in zwei wunderschönen Häusern! Ein Traum ist wahr geworden“

Zum 25-Jahr-Jubiläum wird bereits am 1. September um 17 Uhr die Jubiläumsausstellung im Markowetztrakt eröffnet. Seit 25 Jahren spielen Amateur- und Profischauspieler in der Kulturszene Kottingbrunn im September gemeinsam hochprofessionelles (Musik-)Theater. Die heurige dritte Jubiläumsausstellung über die Geschichte der Kulturszene zeigt Fotos aus allen September-Stücken. Auch die Entwicklung der Häuser wird in Erinnerung gebracht. „Wir haben im „Stall“ begonnen, und spielen jetzt in zwei wunderschönen Häusern! Ein Traum ist wahr geworden“, kann es Künzel kaum fassen.

