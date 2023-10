Traiskirchen: Kreativität in sich selbst entdecken

Im Bizent herrschte rege Betriebsamkeit. Martina Flambigl hatte alle Hände voll zu tun, weil sehr viele Besucherinnen und Besucher aus alten Buchseiten neue Lesezeichen und kleine Geschenke selbst gestalten wollten. „Am Vormittag war der Andrang wirklich ein Wahnsinn, jetzt ist es ein wenig ruhiger“, erzählt Flambigl, die auf der Volkshochschule in Traiskirchen verschiedene Kurse in petto hat. Wenige Räume weiter ist es mucksmäuschenstill. Konzentriert versuchen die jugendlichen Künstlerinnen und Künstler, den Anleitungen von Yumi Takamatsu und Nadja Ruiner zu folgen und japanische Mangas zu malen. Takamatsu ist ausgebildete Grafikdeisgnerin und Comiczeichnerin, Ruiner hat auf der Kunstschule Wien ebenfalls Malerei und Comiczeichnen studiert. Derweil hält in der Bücherei Elfriede Wimmer eine interaktiven Lesung, bei der Kinder lernen, ihre Gefühle zu bennenen. Das Vorlesen macht ihr genau so viel Spaß wie den Kindern das Zuhören. Auch in der Alten Schlosserei wird an den Nähmaschinen eifrig gewerkt. Und das Schloss in Tribuswinkel ist ebenfalls mit Leben gefüllt - hier dreht sich alles um Trommeln, Gesang und Darstellende Kunst. Auch Thomas Zinnbauer ist mit einigen seiner Werke vertreten, er führt mit NÖN-Baden Redaktionsleiter Andreas Fussi ein tiefsinniges Gespräch über Kunst. Fussi berichtet: „Mit Thomas habe ich geplaudert, wie er zur Bildenden Kunst kam, wie er vor 25 Jahren die ART, die Autodidakten Kunstmesse im Schloss Tribuswinkel gegründet hat und welche Bedeutung Kultur hat, von der Gesprächs- bis zur Friedhofskultur.“ Ein interessantes Gespräch, das viele zum Nachdenken anregte.

NÖN Baden Redaktionsleiter Andreas Fussi interviewte Künstler Thomas Zinnbauer. Foto: Judith Jandrinitsch