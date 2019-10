Russischer Frauenchor in Badener Frauenkirche .

Kulturtipp: Das berühmte Frauenchorensemble IL CANTO aus Novosibirsk/Russland wird im Rahmen der Teilnahme am diesjährigen Liszt-Festival in Raiding zu seinem zweiten Gastspiel im Rahmen von BADEN VOKAL nach Baden kommen. Das Konzert findet heute, 20. Oktober, um 18 Uhr in der Frauenkirche Baden statt.