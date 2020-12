Prominente (in alphabetischer Reihenfolge) geben ihre Favoriten in den Sparten Literatur, Film / Theater und Musik bekannt und regen damit zur Auseinandersetzung mit diesen Tipps an:

Clemens Abrahamowicz, Stadtpfarrer von Baden

Literatur:

Die Bibel

Kardinal Maria Martini „Dein Stab hat mich geführt“

Mutter Teresa „Von Pater Leo Maasburg“

Film / Theater:

Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch

Hauptmann von Köpenick, Carl Zuckmayer

„Der Mann von La Mancha“, Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion

Musik:

Halleluja von G. F. Händel

Matthäus Passion von J.S. Bach „Wir setzen uns mit Tränen nieder“

Konzerte in der Kulturstadt Baden

Spezialtipp:

Telefonische Kontaktaufnahme: In Zeiten der Pandemie soll man 5 Personen anrufen, reden, zuhören und so Trost spenden.

Karin und Doris Adam

Literatur:

Spieltrieb (Juli Zeh)

Serpentinen (Bov Bjerg)

An equal music (Vikram Seth)

Film / Theater:

Pension Schöller (Lustspiel von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs)

Stolz und Vorurteil (nach dem Roman von Jane Austen)

Pappa ante portas von und mit Loriot

Musik:

Tosca (Giacomo Puccini)

Mahler 6.Sinfonie

Rachmaninow 2.Klaviersonate

Spezialtipp:

Single Bells (Xaver Schwarzenberg)

Altbürgermeister August Breininger

Literatur:

Die Macht der Bilder, Sachbuch (Kral Vlg.)

Stefan Zweig, Die Welt von Gestern

Film / Theater:

Das letzte Problem (Ö), 2019

Anatevka (Bühne Baden)

Musik:

Beethovens "IX. Symphonie"

Schuberts "Unvollendete"

Spezialtipp:

Hans Kelsen, Was ist Gerechtigkeit (Reclam)

Michael Capek

Literatur:

Albert Camus: Der Fremde

Johann W. von Goethe: Faust

Franz Werfel: die 40 Tage des Musa Dagh

Film/Theater:

Shutter Island

Woyzeck (Georg Büchner)

Interstellar

Musik:

Segeij Prokofiev: 2. Klavierkonzert

Franz Schmidt: 2. Sinfonie

Jean-Louis Florentz: Debout sur le Soleil

Spezialtipp:

Veranstaltungen in der Augustiner Kirche Wien

Pfarrer Wieland Curdt

Literatur:

Jan Weiler "Im Reich der Pubertiere"

Christine Ritter "Eine Frau erlebt die Polarnacht."

Axel Kühner: Überlebensgeschichten für jeden Tag

Film / Theater:

Patrick Süsskind, Der Kontrabass

Dürrenmatt, Die Physiker

Von Simon Stone nach August Strindberg, Hotel Strindberg

Musik:

Klavierkonzert Rachmanioff, Nr. 2

Orgelsymphonie VI. Charles Marie Widor

Dvorak (9. Symphonie) Aus der neuen Welt

Spezialtipp:

Werner Tiki Küstenmacher, Die 3 - Minuten Bibel

Herbert Fischerauer

Literatur:

Permanent Record (Edward Snowden)

Der Zauberberg (Thomas Mann)

Film / Theater:

The King´s Speech

Der Butler

Der Bockerer - Theater in der Josefstadt

Musik:

Allegro Vivo Festival 2021

Konzertprogramm der Beethoven Philharmonie

Spezialtipp:

Streaming-Angebot der Wiener Staatsoper Webseite play.wiener-staatsoper.at

Herbert Först

Literatur:

Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund

José Saramago: Das Zentrum

Marlene Streeruwitz: Verführungen

Film / Theater:

Film: „Billy Elliot“; „Mustang“

Theater: Thomas Bernhard: Der Theatermacher

Eugène Ionesco: Die Stühle

Musik:

J. S. Bach: Goldberg Variationen

W. A. Mozart: Idomeneo

Igor Strawinsky: Le sacre du printemps

Spezialtipp:

Sergei Rachmaninow: Rhapsodie über ein Thema von Paganini

Wilfried Frankmann

Literatur:

Krimi

Thriller

Historisches über Österreich

Film / Theater:

Operette

Oper

Krimifilme

Musik:

Operettenmusik

Glenn Miller

Schlager

Spezialtipp:

Peter Paul Rubens

Martina Funder & Günter Egger

Literatur:

Ivo Andric: „Insomnia Nachtgedanken“ , Zsolnay Verlag

Sophie Roberts: „Sibiriens vergessene Klaviere“, Zsolnay Verlag

Charlotte Fauve/Marc Jeanson: „Das Gedächtnis der Welt“ Aufbauverlag

Film/Theater:

Susanne Ayoub: „Antschel“, Filmessay

Agnès Varda: „Die Sammler und die Sammlerin“, Film

Musik:

Ursula Strauß/Ernst Molden: „Wüdnis“

Salah Ammo: „ Ässi“ Duo CD mit Peter Gabis

Spezialtipp:

Ausstellung von Gerhard Richter im Kunstforum Wien

Margit Fussi

Musik:

Matthäus-Passion von J.S. Bach

Forellenquintett von Franz Schubert und seine Lieder im Allgemeinen

Klavierkonzert in d-Moll, KV 466 von Wolfgang Amadeus Mozart

Literatur:

"Baden bei Wien - Stadt der Musik" von Alfred Willander

Bücher von Georg Markus

Romane von Lida Winiewicz

Film/Theater:

Pension Schöller

Die Fledermaus

Inspektor Columbo Filme

Spezialtipp:

Südkorea

Dietmar Grieser

Literatur:

Ludwig Fels : Mondbeben (Verlag Jung und Jung)

Edgard Haider : Wien - 2000 Jahre Geschichte (Verlag Elsengold)

Dietmar Krug : Von der Buntheit der Krähen (Verlag Otto Müller)

Film / Theater:

Mika Kaurismäki: Master Chen in Pohjanjoki (Kinofilm)

Shih: Vatermord (Kammeroper, CD ORF)

Musik:

Gundula Janowitz/Charles Spencer: The Last Recital - in memoriam Maria Callas (CD FHR)

Roland Neuwirth & radio. string. quartet: Erd‘ (CD Naxos)

Spezialtipp:

Spaziergang zu einem meiner Badener Lieblingsplätze: der Moritz-Saphir-Höhe im oberen

Kurpark

Gabriele Hasmann

Literatur:

„Der Alchimist“ von Paulo Coelho

„Die Rosenzüchterin“ von Charlotte Link

„Todesmärchen“ von Andreas Gruber

Film / Theater (sind bei mir Filme):

„P.S. Ich liebe dich“

„Hair“

„Conjuring – die Heimsuchung“

Musik:

„Here for you“ von Brandon Combs

“Pledging my love” von Johnny Ace

“Who put the bomp” von Barry Mann

Spezialtipp:

Mein Lieblingsbuch: „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“ von Dorothy Parker (eine Biografie)

Cornelia Hübsch MA Bakk. art.

Literatur:

„Siddhartha“ Hermann Hesse

„Der letzte Satz“ Robert Seethaler

„Goldene Zeiten im Gepäck“ Adriana Popescu

Film/Theater:

„Die Kinder des Monsieur Mathieu“ (Les Chorists)

„Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep & Hugh Grant

„Hallo Dienstmann“ mit Hans Moser, Waltraud Haas, Paul Hörbiger (ein Klassiker muss sein!)

Musik:

„Dove sono“ - Le nozze di Figaro/W.A. Mozart, René Fleming

5. Symphonie in cis-Moll, Adagietto, Wiener Philharmoniker & Herbert von Karajan

„Signore ascolta“ - Turandot/G. Pucchini, Monserrat Caballé

Spezialtipp:

„Pension Schöller“ mit Max & Alfred Böhm

Dr. Reinhold Kern

Literatur:

Hermann Hesse- Demian

Beatles Songbook

Colson Whitehead-Underground Railroad

Film / Theater:

Einer flog über das Kuckucksnest

Schindler´s Liste

Woodstock

Musik:

King Crimson

Dave Matthews

Gentle Giant

Spezialtipp:

Pat Metheney- Orchestrion

Cornelia König, Obfrau Kunstverein Baden

Literatur:

Paula Fox "Was am Ende bleibt"

Hannah Arendt " Vita Activa"

Marlene Streeruwitz "Partygirl"

Film / Theater:

Jim Jarmusch "Night on Earth"

Chantal Akerman "Eine Couch in New York"

Lucy Kirkwood "Das Himmelszelt"

Musik:

Cassandra Wilson "Belly of the Sun"

Jenny Evans "Gonna go fishin' "

Frank Zappa " Sheik Yerbouti"

Spezialtipp:

Ausstellung im Kunsthistorischen Museum "Beethoven bewegt"

Vize-Bürgermeisterin Helga Krismer:

Literatur:

„Ein guter Mensch“ von Jürgen Bauer

„Das weibliche Prinzip“ von Meg Wolitzer

„Klima, Sprache und Moral. Eine philosophische Kritik.“ von Johannes Müller-Salo

Film / Theater:

Niemals Selten Manchmal Immer (2020). Regie und Drehbuch: Eliza Hittman

Portrait einer jungen Frau in Flammen (2019). Regie und Drehbuch: Céline Sciamma

Mein Lehrer, der Krake (2020). Eine Dokumentation von James Reed

Musik:

Max Richter: Voices

Gorillaz: Song Machine: Season One – Strange Timez

The Blaze: Dancehall

Spezialtipp:

Das Musical Hamilton

Prof. Dr. Michael Lakner, Intendant der Bühne Baden

Literatur:

„DIE PEST“ von Albert Camus

„DER FALL“

„KRIEG UND FRIEDEN“ von Leo Tolstoj

Film / Theater:

„WHERE `D YOU GO BERNADETTE“

„GOODBYE, MR. CHIPS“, Filmmusical

Opernaufnahme „PALESTRINA“ mit Nicolai Gedda und Dietrich Fischer-Dieskau

Musik:

„VIER LETZTE LIEDER“ von Richard Strauss, Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan mit Gundula Janowitz.

„ALT-RAHAPSODIE“ von Johannes Brahms

Wesendonck-Liedern von Richard Wagner mit Janet Baker.

Spezialtipp:

“SELECTION OF THE MOST BEAUTIFUL FLOWERS“, Pierre-Joseph Redoutés prunkt.

Lois Lammerhuber

Literatur:

An Tagen wie diesen von Hans-Jürgen Burkard, Peter-Matthias Gaede und Silke Müller

Und Gott schuf den Krieg von Noël Quidu und Cyril Drouhet

Musik:

Christian Thielemann

Film / Theater:

Immer wieder Oper – vor allem Wagner (Nibelungenring für Kinder von Matthias Stegmann) im Repertoir der Kinderopern der Wiener Staatsoper

Musik:

Cream

Queen

Beatles

Spezialtipp:

Festival La Gacilly-Baden Photo 2021, von 18. Juni bis 17.Oktober 2021, Thema VIVA LATINA!

Volksschuldirektorin Brigitte Lavicka

Literatur:

„Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte“ von Robin S. Sharma

Film / Theater:

„Vor Sonnenuntergang“ von Gerhart Hauptmann

Musik:

Dionne Warwick

Spezialtipp:

Oper Klosterneuburg im Sommer - zauberhaftes Ambiente im Innenhof des Stifts

Prof. Dr. Johannes Leopold Mayer

Literatur:

Adalbert Stifter „Der Nachsommer“

Heimito von Doderer „Die Wasserfälle von Slunj

Marie von Ebner-Eschenbach „Božena“

Film / Theater:

Franz Grillparzer „Weh dem, der lügt“

Peter Handke „Das Spiel vom Fragen“

Ferdinand Raimund „Der Bauer als Millionär“

Musik:

Olivier Messiaen „Éclairs sur l’au-delà“

Anton Bruckner : Streichquintett F-dur

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 99 Es-dur

Spezialtipp:

„Das Pelzchen“ von Peter Paul Rubens

Daniela Meisel

Literatur:

Monika Helfer: Die Bagage

Jean-Paul Dubois: Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise

Robert Seethaler: Der letzte Satz

Film / Theater:

Bohemian Rhapsody

Green Book

Musik:

Garbage: I think I’m paranoid

Spezialtipp:

Marlen Haushofer: Die Wand

Peter Meissner

Literatur:

Robert Sedlaczek „Sprachwitze“ (Haymon)

Hubert Achleitner „Flüchtig“ (Zsolnay)

Film / Theater:

Kinofilm „Edison – Ein Leben voller Licht“

Musik:

CD von Liedermacher Michael Frank „Schnee von heute“

Spezialtipp:

Die Buchreihe „Bruno – Chef de police“ von Martin Walker

DI Fabienne Mühlbacher

Literatur:

„Inferno“ von Dan Brown

Film / Theater:

„Some like it hot”

Musik:

“No time to die”, Billie Eilish

Spezialtipp:

„House of Cards“ TV – Serie

Dr. Norbert Pfafflmeyer

Literatur:

Oswald Spengler - Der Untergang des Abendlande

Philipp Blom – Die Welt aus den Angeln

John Maddox – What remains to be disccovered

Film / Theater:

Amadeus (Forman)

Fitzcarraldo (Herzog)

E la nave vá (Fellini)

Musik:

Mozart – Requiem

Bach – Johannespassion

Verdi – Falstaff

Spezialtipp:

Terzett „Soave sia il vento“ aus Così fan tutte

Gerd Ramacher:

Literatur:

Schlafes Bruder von Robert Schneider

Indien - Lockende Ferne von Max Reisch und Herbert Tichy

Die Entdeckung der Langsamkeit von Sten Nadolny

Film / Theater:

A Clockwork Orange von Stanley Kubrick

Aguirre, der Zorn Gottes von Werner Herzog

Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene

Musik:

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variationen Glenn Gould 1981

Ludwig van Beethoven 9. Symphonie: Wilhelm Furtwängler Bayreuth 1951

Björk - All is Full of Love

Spezialtipp:

Das Gesamtwerk von Hans Joachim Roedelius

Hans Joachim Roedelius

Literatur:

Rainer Maria Rilke

Arthur Rimbaud

John Ronald Reuel Tolkien

Film / Theater:

Sergej Eisenstein

Werner Herzog

Frederick Baker

Musik :

Johann Sebastian Bach

Ludwig van Beethoven

Gustav Mahler

Spezialtipp:

Rosa Roedelius

Albert Schelling, MA

Literatur:

„Jakob von Gunten“ von Robert Walser

„Allzu laute Einsamkeit“ von Bohumil Hrabal

„Amerika“ von Franz Kafka

Film / Theater:

„Ein verborgenes Leben“ von Terrence Malick (Film)

„Claus Peymann kauf sich eine Hose und geht mit mir essen“ von Thomas Bernhard (Theater)

„Andrej Rubljow“ von Andrei Tarkowski (Film)

Musik:

„David Bowie“ von David Bowie (seine erste LP aus 1967)

„Lux Aeterna“ von Wolfgang Mayrhofer und seinem Linzer Jeunesse Chor

„No treasure but hope“ von den Tindersticks

Spezialtipp:

„Krieg und Frieden“ von John Maynard Keynes (Sachbuch)

Christian Schörg

Literatur:

Karl May

Franz Kafka

Martin Walker

Film / Theater:

Im Namen der Rose

Bohemian Rhapsodie

Die Fledermaus

Musik:

Queen

Buxtehude

Friedrich Gulda

Spezialtipp:

Jakob Lenz von Wolfgang Rihm

Helmut „Blacky“ Schwarzer

Literatur:

Die Pest, Albert Camus

Film / Theater:

Die Ferien des Mr Hulot, J.Tati

Musik:

George Lewis in Tokyo 1962

Ornette Coleman „the shape of jazz to come“

„fire“ Louis Jordan and his tympany five

Spezialtipp:

Wynton Marsalis - Jazz in Marciac 2009

Stefan Szirucsek

Literatur:

A promised Land, Barack Obama

Yseut, Marlene Streeruwitz

Der Schwefelmann – Das Badener Sagenbuch, Rudolf Maurer

Film / Theater:

Komm süßer Tod (Cinema Paradiso - VOD)

Inglourious Basterds

Bohemian Rhapsody

Musik:

Beethoven Philharmonie Baden, Voices

Die Toten Hosen, Alles ohne Strom

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack Dejohnette, My Foolish Heart – Live in Montreux

Spezialtipp:

Dagamba, Ludwig van Rammstein

Christine Triebnig-Löffler

Literatur:

Das Gesetz des Ausgleichs. Warum wir besser gute Menschen sind. Johannes Huber

Das größere Wunder. Thomas Glavinic

Liebesgedichte: Erich Fried

Film / Theater:

La belle époque: Die schönste Zeit unseres Lebens. Nicolas Bedos

Alles über meine Mutter: Pedro Almodóvar

Professor Bernhardi: Arthur Schnitzler

Musik:

Waldsteinsonate. Ludwig van Beethoven

The second waltz. Dmitri Schostakowitsch

Disclosure - You & Me (Flume Remix)

Spezialtipp:

Französische Suiten: Johann Sebastian Bach

Tobias Vees

Literatur:

Franz Kafka´s Erzählungen

Film / Theater:

Das Damengambit (Serie)

His House (Film)

Victoria (Film)

Musik:

Apophenic (Band),

Jaden CTV3 (Album)

Spezialtipp:

Ausgespielt? (Dokumentarfilm)

Mag. Gerald Wenzel

Literatur

Hermann Hesse Gedichte

Adalbert Stifter Bunte Steine

Selma Lagerlöf Nils Holgerson

Theater/Film

Goethe Faust

Der Clou

Shakespeare Ein Sommernachtstraum

Musik

Beethoven Die Symphonien

Schubert Die Liedzyklen

Strauss Rosenkavalier

Spezialtipp

Fritz Wunderlich

Christian Wiesmann

Literatur:

Nikolaus Harnoncourt: Über Musik; Hg. Alice Harnoncourt, Salzburg 2020

Film / Theater:

Wozzek, Oper von Alban Berg

Musik:

Heinrich Schütz, Weihnachtshistorie SWV 435

Spezialtipp:

„Fidlfaden“ Marionettentheater mit Musik

w.HR. Dr. Alfred Willander

Literatur:

Willander, "Baden, Stadt der Musik" Neuauflage 2021

Eco: Der "Name der Rose"

Wildgans, "Kirbisch"

Film / Theater:

Casablanca

Tod auf dem Nil (mit Ustinov!)

Rat mal wer zum Essen kommt (mit S. Portier u. K. Hepburn)

Musik:

Mozart, Klavierkonzert KV 467

Mozart, Konzert f. Flöte und Harfe KV 299

Schubert, Streichquintett

Spezialtipp:

Kunstbände mit Bildern der französischen Impressionisten

