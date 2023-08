Daniel Szinovatz: „Mein Radar ist immer an“

Mit Bon Jovi oder Metallica stand er zwar noch nicht auf der Bühne, aber zumindest dahinter: Der heute 38-jährige Daniel Szinovatz war auch bei Österreichs ganz großen Festivals mit dabei, wie dem Nova Rock und Frequency - da war er Mitte 20 und schon mitverantwortlich, dass alles wie am Schnürchen rennt.

Die Nerven lagen bei solchen Großevents oftmals bei allen blank. Eine einmalige Schule für den Wirtschaftsstudenten, der seit 12 Jahren allerdings in ruhigeren, aber nicht minder interessanten Eventgefielden rudert und auch hier ordentlich Wellen schlagen kann.

Vor 12 Jahren stieg er als Karenzvertretung in den Dienst der Gemeinde Leobersdorf ein und „ich bin durch Zufall gekommen, um zu bleiben“, betont Szinovatz mit einem fröhlichen Unterton, weil, es war eine gute Entscheidung, für die Kultur- und Eventbelange in Leobersdorf zuständig zu sein.

Daniel Szinovatz lenkt seit 12 Jahren Leobersdorf in die richtigen kulturellen Bahnen. Foto: privat

Suche nach neuen und innovativen Events

Es sei nicht leicht in einem dichten Kulturbezirk wie dem Bezirk Baden noch eine Nische zu finden, wo man punkten kann: „In Baden, Berndorf, Mödling und Wiener Neustadt gibt es jeweils ein Theater, dann haben wir noch die Kulturszene Kottingbrunn“, da sei es schwer sich zu behaupten. „In diesem etablierten Theaterdreieck können und wollen wir keine Konkurrenz sein, aber wir wollen mitmischen“, weiß Szinovatz.

Und so begibt man sich ständig auf die Suche nach neuen und innovativen Events: „Wir sind eine beliebte Zuzugsgemeinde, mit einer hohen Lebensqualität, da muss man den Bürgern dann auch schon etwas bieten, im Ort muss sich etwas tun, damit die Menschen ihre Freizeit auch hier verbringen wollen.“ Kulturveranstaltungen seien auch wichtig für die Stärkung der Bindung innerhalb der Gesellschaft, auch zwischen den verschiedenen Volksgruppen, die in Leobersdorf einen hohen Stellenwert haben.

Dabei wolle man aber nicht nur auf die traditionellen Veranstaltungen setzen, sondern eben neues bieten, „wir setzen auf Innovation, die die Lebensqualität fördert.“ Kulturveranstaltungen seien auch Plattformen, wo sich die Menschen besser kennenlernen können.

Und wo holt sich Szinovatz neue Ideen? Wenn er selbst als Gast Veranstaltungen besucht und dabei immer Augen und Ohren offen hält, „ich habe meine Fühler immer ausgestreckt und mein Radar ist immer an.“ Der gebürtige Hornsteiner aus dem Burgenland ist stets bereit für neue Ideen, die in den Ausschüssen beraten und im Gemeinderat beschlossen werden.

Wie sich der Kultur- und Eventbereich in den letzten 12 Jahren verändert hat, das kann Szinovatz gut bewerten: „Die Leute gehen z.B. immer noch gerne ins Kabarett, aber nur zu den wirklich bekannten großen Namen, dann ist man als Veranstalter ausgebucht, der Gast will kein Risiko oder Experiment eingehen, er will für sein Geld etwas geboten bekommen.“

„Die Jugend konsumiert viel über die sozialen Medien“

Wenn man aber auf unbekanntere Namen setze, dann komme niemand, sogar bei freiem Eintritt. Nicht einfach sei es auch „die Jugend für Kulturveranstaltungen zu greifen, sie konsumiert viel über die sozialen Medien“, sagt Szinovatz. Man müsse viel über die sozialen Medien werben, früher habe man ein paar Plakate aufgehängt und Inserate geschalter, aber „die alten klassischen Medien reichen lange nicht mehr“, weder, um als Künstler Bekanntheit zu erlangen, noch um eine Veranstaltung voll zu kriegen.

Deshalb sei es auch wichtig, innovative neue Veranstaltungen zu bieten, „die Zeit wo es nur einen Advent- und einen Ostermarkt im Jahr gab, ist vorbei, wir sehen uns mit einem hohen Innovationsdruck konfrontiert, die Leute wollen nicht immer auf die gleichen Veranstaltungen gehen, das Veranstaltungsgeschäft ist sehr schnelllebig.“ Aber dieser Druck „ist für mich das Salz in der Suppe, die meine Tätigkeit so interessant macht.“

Zu einer dieser Innovationen gehört das Schottenfestival, das am Wochenende in Leobersdorf stattgefunden hat. „Sowas hat es in letzter Zeit noch nicht gegeben, damit können wir uns abheben, um so etwas zu finden, muss man weit über den eigenen Tellerrand blicken.“ Trotzdem setze man weiterhin auf Altbewährtes, gewisse Veranstaltungen können man auch nach vielen Jahren nicht einfach streichen, wie den Brückenlauf jeden 1. Mai, den es seit 22 Jahren gibt. „Wir setzen auf Tradition und Innovation“, das sei der kulturelle Erfolgsweg von Leobersdorf, meint Szinovatz.