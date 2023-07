Menschenbilder: Ausstellung in Pfaffstätten eröffnet

Diese macht seit Freitag in Pfaffstätten Station, zu sehen sind die Bilder vor der Schule bis hinein in die Stiftgasse. Und die besten Fotografen gaben sich auch bei der Eröffnung ein Stelldichein. Lois Lammerhuber, Intendant des FestivalLa Gacilly-Baden Photo, überraschte mit der Ansage: „Es ist mir eine Ehre, hier in Pfaffstätten zu sein. Denn es ist die erste Ausstellung, die ich eröffnen darf.“ Das Fotofestival in Baden werde stets von mehreren Personen eröffnet. Jetzt dürfe er alleine die Ausstellung eröffnen. Doch Redner gab es auch hier mehrere. Der Landesinnungsmeister der niederösterreichischen Berufsfotografen Christian Schörg hob die Leistungen seiner Kolleginnen und Kollegen hervor: „Knipsen mit dem Smartphone, das machen alle. Das ist von den Leistungen, die ausgebildete Fotografen erbringen, aber weit entfernt.“ Es stecke eben ein Lehrberuf mit einer entsprechenden Ausbildung hinter der Kunst der Fotografie, auch wenn dieser mittlerweile vom Aussterben bedroht sei.

Was man alles auf den Sitzbänken machen kann, Pater Amadeus macht es vor und stößt mit Innungsmeister Christian Schörg an. Foto: Judith Jandrinitsch

Fotograf Ronny Fras, der aus dem nahen Vösendorf angereist war, hatte lange Zeit für die Gemeinde gearbeitet, bevor er sich als Fotograf selbstständig gemacht hat. Und er gibt sein Wissen auch weiter, auf der Fachhochschule in St. Pölten. Was er an seiner neuen Tätigkeit am meisten schätzt? „Ich kann meine Kreativität ausleben, das macht am meisten Spaß.“ Dass „Knipsen“ mit dem Smartphone die Fotografie ruiniere, dem Schloss sich Lammerhuber nicht an. Vielmehr sei es so, dass jetzt zigtausende Menschen sich für das Medium Fotografie interessieren würden. Es sei eine gewisse Demokratisierung der Fotografie eingetreten, die die Kunst der Fotografen aber nicht ersetzen könne. Der Nachteil: „Wir kennen immer noch nicht die Namen der bedeutendsten Fotografinnen und Fotografen. Dabei ist der Fotografiemarkt viele Millionen Euro schwer.“ Kunst im öffentlichen Raum sei wichtig, weil dadurch viele Menschen erst mit Kunst in Berührung kommen können - ohne die Hemmschwelle, sich eine Eintrittskarte für ein Museum kaufen zu müssen. Fotografie im öffentlichen Raum lebt nach dem Grundsatz „Vorsicht, sie könnten fotografiert werden“. Auf den Umstand wies Pater Walter Ludwig, der Ortspfarrer von Pfaffstätten hin. Er überraschte die Eröffnungsgesellschaft mit einem Schild, auf dem zu lesen war, „Achtung! Hier wird fotografiert zur Dokumentation auf unserer Homepage“.

Pater Walter Ludwig machte darauf aufmerksam: Achtung! Hier wird fotografiert zur Dokumentation auf unserer Homepage. Foto: Judith Jandrinitsch

Mitgewirkt, um die Ausstellung nach Pfaffstätten zu bringen haben SPÖ-Gemeinderat Marcus Ebert und Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP. Ihnen galt Lammerhubers besonderer Dank: „Ihr habt euch nicht gescheut, die Ausstellung nach Pfaffstätten zu holen, obwohl die Schulgasse immer noch Baustelle ist und bald das Pfaffstättner Weinfest beginnt. Aber wahrscheinlich ist ein Weinfest die beste Gelegenheit, um die Bilder anzuschauen, sich auf die Betonsockel davor zu setzen und sie mit einem Gläschen in der Hand auf sich wirken zu lassen.“ Nach Pfaffstätten wird die Wanderausstellung in Vösendorf zu sehen sein.