Baden: Auf den Wellen der Phantasie

Werbung

Die Villa von Elmar Gfatterin der Andreas Hofer Zeile 15 verwandelte sich durch die Arbeiten von Fotografin Lubica Eva Dvoracek, der Malerin Claudia Mark und der bekannten Segelboot-Malerin Hanna Andorka in ein Gesamtkunstwerk, sowohl innen als auch außen. Der untere Teil des Gartens wurde durch die Bilder von Hanna Andorka in ein Meer transformiert, auf dessen Wellen die Segelboote tanzten. Andorka arbeitet in einer speziellen Schütt-Technik, ihr Hauptmotiv sind Segelboote, „das ist mein Erkennungszeichen“, sagt Andorka, die im 8. Wiener Gemeindebezirk zuhause ist und dort als umtriebige Kulturnetzwerkerin und moderne Salonière bekannt ist.

Eva Dvoraceks Metier ist die Fotografie, nicht nur kunstvolle Porträts, die zeigen, „dass jede Frau schön ist“, sondern mit ihrer Kamera hält sie auch alle Events fest, die prägend im Leben der Menschen sind – wie Hochzeiten zum Beispiel.

Auf Claudia Marks Bilder verführen Kirschen und locken Rosen, die mit den Blumen im Garten wetteiferten. Und auch im Haus selbst kam die Kunst nicht zu kurz – in Form von Designerkleidung. Doris Wanko, Inhaberin der Manufaktur „Kuschelchen“, stellte ihre Bademäntel aus, „die ich in jeder Größe anfertige“, sagt Wanko, die in Tribuswinkel einen Schauraum betreibt. Und Susanna Augusti hatte ihren Kleiderschrank durchforstet und bot Kleidung als hochwertige Second Hand Stücke zum Verkauf. Dvoracek gab gleich eine Kostprobe ihrer Fotokunst, in dem sie Gäste auf ihren VW-Bulli bat, und wo die Grenzen verschwammen, wer ist jetzt das Modell, die Menschen oder der Bulli?

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.