Tag der offenen Ateliers in der Villa Bajadere in Neuhaus

Die einladende wunderschöne Villa ist schon alleine eine Augenweide und gekoppelt mit Kunst, Musik und Kulinarik nicht zu übertreffen. Zahlreiche Ausstellungen bekannter Künstler fanden dort bereits statt. Auch am Samstag, dem „Tag der offenen Ateliers“, stellten sich Kunstinteressierte von weit und breit ein, um sich so richtig inspirieren und verzaubern zu lassen.

Völlig losgelöst!

Nach diesem Motto malt und kreiert Erika Kober ihre ansprechenden Werke. Die Autodidaktin malt im Stil des abstrakten Expressionismus der 50er Jahre. Daneben entstehen auch zahlreiche Collagen, Assemblagen und Werke in Mischtechnik. Sie fertigt Skulpturen aus Holz, Metall und Ton und entwickelte so eine eigene Formensprache.

Frank Torres Barban ist gebürtiger Kubaner, den die Liebe nach Berndorf zog, wo er seit 2011 lebt, liebt und malt. Seine ausdrucksstarken Werke drückt er in seinem eigenen Stil aus, mit einer Mischung aus Realität und Fantasie. Primär ließ er sich vom Expressionismus beeinflussen. Tiere und Porträts bildeten vorerst seine Lieblingsdarstellungen. In Folge spürte er den inspirierenden Einfluss des Kubismus des 20. Jahrhunderts. Deshalb fließen seither auch geometrische Formen in seine Werke ein.

Der dritte Künstler im Bunde war der gebürtige Badener und jetziger Wiener Theo Mark, der seine einzigartigen Skulpturen ausstellte. Seit er das erste Mal erlebt hat, wie sich aus einem vorher amorphen Stein eine Skulptur, ein drei-dimensionales „Wesen“ heraus entwickelte, lässt ihn die dabei empfundene Faszination nicht mehr los. Unabhängig davon, ob es sich um ein ungegenständliches Motiv handelt, oder ein Gegenstand der Arbeit im unterschiedlichen Abstraktionsgrad zu erkennen ist: Ihm geht es um die Spannung zwischen Linien und Flächen, die Ästhetik der Form, die aus jeder Richtung anders und stimmig ist.

Die Ausstellung ist bis zum 11. November während der regulären Öffnungszeiten der Galerie für die Öffentlichkeit zugänglich.