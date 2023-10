Außergewöhnlicher Designmarkt in der Kunstmühle Dornau

Am Samstag tummelten sich viele Besucher und Besucherinnen auf diesem historisch interessanten Platz. Im Stadl kamen die Menschen zusammen, um sich anregend zu unterhalten und um das eine oder andere Kunstwerk- oder Kunsthandwerksstück käuflich zu erwerben. Draußen boten zwei Standwägen Zünftiges zum Essen an: von Leberkäs-Semmel und Wurstwaren bis hin zu feinen Käsesorten. Am Samstag konnte man auch eine Führung, die fünf Mal angeboten wurde, in der Mühle sowie in der alten Bäckerei machen.

Zu sehen gab es im Kunstmarkt unter anderem Papeterie (Handlettering, Grußkarten) von Katharina Werany, die sich mit ihrer Liebe zu Papier-Arbeiten 2021 selbstständig gemacht hat. Sie hatte immer schon einen nahen Bezug zum Zeichnerischen Gestalten und nimmt aktuell gerne Auftragsarbeiten an.

Ungewöhnlich, aber eine Freude für den Gaumen und für die Sinne war der Stand mit Gin-Likör. Aaron Suppan ist ein begeisterter Vertreter der Marke „Ashburners“ die ihren Sitz in Wien hat. Wolfgang Aschenbrenner ist der Hersteller von diesem alkoholischen Getränk, das es in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt, darunter Lavendel und Kirsche. Begonnen hat er ganz simpel mit dem Verschenken von Marmelade, da er zahlreiche Obstbäume in seinem Garten stehen hat. Daraufhin kam ihm eine lukrativere, spannendere Idee in den Sinn.

Im oberen Stockwerk des Stadls präsentierte die Kreativtrainerin Carina Kink ihre anspruchsvollen Werke, darunter gemalte Bilder mit plastischen Elementen. Ihre Arbeiten beeindruckten vor allem mit dem Anspruch, über ästhetische und dekorative Werte hinauszugehen. Sie bietet in ihrem Atelier in Leobersdorf interessante Kreativkurse an.