Imposanter Künstlermarkt am Guglzipf

Die von Friederike Brandl und Manuela Hinterreiter gegründete Künstlergruppe „Triestingtaler Künstler & Friends“ präsentieren ausschließlich selbstgemachtes Kunsthandwerk! Darauf und auf ein vielfältiges sehr unterschiedliches Angebot, wird seit jeher vom Veranstalter dem „Verein Waldhütte Guglzipf“ mit Obmann Gerhard Weiner und auch den Ausstellern selbst, sehr viel Wert gelegt.

Diese und viele weitere Kunstwerke präsentieren die 21 Kunsthandwerker dieses Jahr am Guglzipf:

Bunt und innovativ Genähtes, Gehäkeltes und Gestricktes, teilweise auch mit personalisiertem Druck vor Ort möglich, verschiedenste Schmuckkreationen von liebevoll gestaltetem Modeschmuck bis zu echtem Goldschmiede Schmuck mit Edelsteinen. Weiters einzigartige dekorative Holzkunstwerke und erstaunlicher Intarsien Kunst, bunte fantasievolle Keramik und Resin Kunstwerke, bewundernswerte Kunstzeichnungen und Malereien, zauberhafte Makramee Kunst, kreatives Karten Design und Papierkünste, selbstgemachte Wolle inkl. Spinnradvorführung, sowie märchenhafte Feenhäuser, freche Gnome und energetische Orgonite und vieles mehr.

Jedes dieser Kunstwerke ist ein Unikat und wurde in liebevoller, achtsamer Handarbeit von den Künstlern selbst erstellt.

Der „Künstlermarkt am Guglzipf“ findet am Samstag, 26. August, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27 August, von 10 bis 17 Uhr, statt.