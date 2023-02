Wohnzimmertheater: Frau im Kaiserbad

Ihre Texte so in Szene gesetzt zu sehen, war selbst für die geerdete Autorin Gertraud Klemm ein starkes emotionales Erleben.

Klemm schreibt einen Erfolgsroman nach dem anderen, ihr Buch Aberland wurde auf die Bühne gebracht, sie gibt Lesungen, wird von vielen Medien um ihren Kommentar gebeten, hält Reden vor Hunderten von Menschen - kurzum, sie ist mittlerweile mit Erfolg vertraut. Aber gerade diese kleine, aber nicht unscheinbare, Produktion des Vereins „Wohnzimmertheater“ hat sie aufgewühlt.

Aber zuerst zur Aufklärung: Was ist Wohnzimmertheater? Ein kleiner Verein, der sich rund um Walter Lexmüller, dem Mitbegründer der Biondekbühne, formiert hat. Mit dabei auch die jetzige Leiterin der BeyonBühne, Fabienne Mühlbacher, ihr Vorgänger Gregor Ruttner-Vicht und immer noch für die BeyondBühne tätig, Luzia Jorda (war auch eine begeisterte BiondekBühnen-Darstellerin und ist es geblieben): „Wir können uns alle nicht von der BeyondBühne trennen, sie lässt uns einfach nicht los und weil wir alle schon plus/minus 30 sind, aber weiter Theater spielen wollen, haben wir das Wohnzimmertheater gegründet. Für uns ist die BeyondBühne unsere zweite Familie, ich bin seit 2001 dabei, da war ich noch ein Kind.“

Und was macht das Wohnzimmertheater? Ganz einfach, nomen est omen. „Wir spielen im Wohnzimmer“, erklärt Ruttner-Vicht, den mehr als intimen Rahmen, um Theater zu spielen. Es sei so nah und intensiv wie Fernsehen, aber live wie im Theater. Die Stücke, die gezeigt werden, entstehen alle in einem komplexen Prozess. Bis dato trat das kleine Ensemble nur in privaten Wohnzimmern auf, am kommenden Samstag kann man das Wohnzimmertheater erstmals an einem öffentlichen Ort sehen, passend im Wohnzimmer des Kunstvereins: „Man ist an uns herangetreten, ob man nicht hier spielen könnte und die Idee hat mich sofort angesprochen. Ich finde alle Kunstsparten toll und man muss ihnen Raum geben, das passt perfekt zu uns“, sagt Ruttner-Vicht.

Klemm mit „Frau im Kaiserbad“ sehr zufrieden

Klemm hat die bisweilen dritte Produktion „Frau im Kaiserbad“ schon auf ihrer eigenen Terrasse gesehen, wo Texte ihrer letzten Romane zusammen gefasst wurden: „Sie haben es sehr gut dramatisiert, ich erkenne sie noch als meine Texte, aber dadurch, wie sie die Texte verschnitten haben, bekommen sie einen ganz anderen Charakter. So erlebte ich meine Texte anders und das ging mir sehr nahe“, sagt Klemm, die auch einiges Neues über sich selbst erkennen konnte.

„Ich bekomme meine Texte näher auf die Nase gedrückt“, die Produktionen von Wohnzimmer sind sehr familiär, aber auch sehr professionell.“Das Wohnzimmer-Team hat auch sehr intensiv mit den Texten von Gertraud Klemm gearbeitet, „wir wissen ja am Anfang nie, was am Ende raus kommt“, erklärt Ruttner-Vicht. Und auch jeder Auftritt ist anders, weil jedes Wohnzimmer anders ist. Das Ensemble sitzt zu Beginn am Wohnzimmertisch und breitet sich dann im Raum aus.

Erster öffentlicher Auftritt im März geplant

Im Februar 2020 hatte das Ensemble seinen letzten Auftritt, dann war Corona-bedingt Pause. Jetzt begann man wieder in Badener Wohnzimmern zu spielen. Drei verschiedene Produktionen in 20 Vorstellungen habe man bereits absolviert. Nun kommt der erste öffentliche Auftritt am Samstag, 18. März, 18 Uhr, im Wohnzimmer des Kunstvereins Baden (Beethovengasse).

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.