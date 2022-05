Zufallstreffen zweier Vöslauer in Venedig

Werbung

Der aus Bad Vöslau stammende Journalist Georg Hönigsberger ist seit kurzem Redakteur bei der Wiener Zeitung. Der Bad Vöslauer Zitate.at-Herausgeber Hans Böck gratulierte ihm via Facebook zum neuen Job und sie machten sich aus, sich demnächst auf ein Budweiser im Vöslauer Bierhof zu treffen. Die ehemaligen Weggefährten haben sich schon länger nicht mehr gesehen. Als Böck mit Lebensgefährtin Susanne Grem jedoch neulich auf einen Kurztrip in Venedig war, schickte er Hönigsberger schnell ein Foto von dessen Lieblingsstadt, über das er sich bestimmt freuen werde.

Eine Stunde später saß er mit Grem in Murano bei einem Glas Moretti-Bier, als plötzlich Hönigsberger höchstpersönlich auf die beiden zukam. Zufälligerweise war er gerade ebenso auf Kurzurlaub in Venedig und wie es der Zufall wollte, führte ihn der Weg ins gleiche Lokal der zwei Vöslauer – „so etwas passiert nur an einem Freitag, den 13.“, wunderte sich Böck.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.