Aufbaden und Abbaden in Baden - neue Ausstellung im Kaiserhaus

Es ist eine längst fällige Ausstellung, die für ein UNESCO-Weltkulturerbe-Great-Spa-Town-of-Europe nahe liegt: Ausgestellt und aufgezeigt wird das Baden und Kuren in Baden, wie es anno dazumal war und wie einprägsam es sich seit jeher auf die Stadt auswirkt. Das Kurwesen spiegelt historische, medizinische und gesellschaftliche Veränderungen.

Ein weibliches Kuratorenteam, rund um Beatrice Jaschke und Marion Oberhofer, hat eine reizvolle Ausstellung zusammengestellt, die interessant wie amüsant ist. Kaum einer wird wissen, was Zandern bedeutet: In einem der sechs Ausstellungsraum stehen einige Geräte, die eigentlich an Frankensteins Labor erinnern und wahrlich gruseliges erwarten lassen. In Wahrheit sind es Fitnessgeräte, erfunden von dem schwedischen Heilgymnastiker Gustav Zander, die am Dachboden des Hotels „At the Park“ nur darauf warteten, endlich wieder entdeckt zu werden, diesmal als kurioses Ausstellungsobjekt. Den Tipp dazu gab Hans Hornyik, der sich erinnerte, dass im ehemaligen Parkhotel, das ja einst eine Badeanstalt war, Teile dieses Fitnessgeräte lagern. Und es kam noch besser, es waren nicht Teile, sondern die gesamten Geräte lagerten im Verborgenen. Drei starke Mann hoch schleppten die „Eisendinger“ herab auf Badner Boden, putzten, polierten sie und schleppten sie in den ersten Stock des Kaiserhauses, wo sie nun von längst vergangenen Kurzeiten künden. Hornyik, der es vorantrieb, dass Baden Weltkultur wird, ist es auch, der sich noch an Menschen in Bademänteln erinnert, die zwischen den Hotel- und Badeanlagen auf den Straße herumhuschten.

"Altmodische" Fitnessgeräte von Gustav Zander. Foto: Sandra Sagmeister

Schwefel - das Gold der Stadt Baden

Bademäntel gibt es zwar keine zu sehen, aber eine Bikini und einen gestreiften Badeanzug. Gut 90 Prozent der ausgestellten Exponate stammen nämlich aus dem Stadtarchiv bzw. dem Rollettmuseum. Der Rest - z. B. schwefelige Steine - wurden aus dem Naturhistorischen Museum geliehen.

Es dreht sich also viel um den Duft der Stadt - viele sagen, „bei euch in Baden stinkt’s“. Es ist das Gold der Kurstadt Baden, der Schwefel, der Baden seine großen Geschichten beschert und somit auch Ausstellungen füllt. Vor rund 100 Jahren weilten die Kurgäste bis zu 10 Stunden am Tag in dem stinkigen, aber heilsamen, Schwefel, „Wir Badener riechen das gar nicht mehr“, gibt Badens Museumschefin Ulrike Scholda zu. Zum Schmunzeln ist dann auch das Begleitmaterial zur Ausstellung, wie etwa die Stinkekarte, die einem zu den besten Stinkeplätzen der Stadt führt und aufklärt, dass der Fluss, die Schwechat, der durch Baden fließt, eigentlich „die Stinkende“ bedeutet.

Auch die Baderegeln bringen einem zum Schmunzeln: So war es 1679 im Herzogbad verboten, Liebeslieder zu trällern. Man sollte überhaupt den irdischen Gelüsten und Genüssen in Baden abhold sein, so zieht es zumindest der Herr Heinrich Kümmerling, der 1904 schrieb: „Man mach es sich zum Prinzip, im Kurorte angelangt, ein neues und frisches Leben zu beginnen, mit den alten Gewohnheiten des fortwährenden Grübelns und Klagens über seinen Zustand ein für alle Mal aufzuräumen.“ Ein durchwegs guter Rat, dem man heutzutage ebenso befolgen sollte. Kümmerling war es auch, der riet, den Genuss geistiger Getränke während der Badekur auf das notwendigste zu beschränken. Mengenangaben fehlen.

Hans Hornyik simuliert eine Elektroanwendung. Foto: Sandra Sagmeister

Keine Liebeslieder beim Baden

Die Ausstellung taucht ein und unter bis ins 18. Jahrhundert und holt spannende Kurgeschichten hervor. Skizziert wird der Weg, wie der Kurgast in Baden ankommt, wie seine Kur abläuft und wie die Badegäste noch nach Geschlecht, sozialer Schicht und Religionszugehörigkeit getrennt wurden. Es gab z. B. ein Militärbad, ein Judenbad und ein Armenbad, wo die „armen Leith“ in hölzernen Badekästen auf Schüttinseln in der Schwechat badeten.

1715 wurde dann ein Armenbad, das Johannesbad, errichtet. Finanziert wurden die Armenbäder meist von adeligen Grundbesitzern. In jeder Badeanlage galten strickte Hygiene- und Moralvorstellungen. Gezeigt werden historische Reiseführer, Kurlisten, alte Stiche und Bilder von Baden, zu hören sind auch Interviews, wo Zeitzeugen ihre Geschichten erzählen und selbst eintauchen kann man in ein geruchloses Bällebad (auch Badens Bürgermeister hat’s schon ausprobiert, wie untenstehendes Foto beweist). Besonders eindrucksvoll sind auch die alten Filmaufnahmen, die u. a. zeigen, wie in Baden gebadet wurde.

Badens Bürgermeister Stefan Sziruscek geht im geruchlosen Schwefelbad baden. Foto: Sandra Sagmeister

Alles zu sehen vom 22. April bis 5. November.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.