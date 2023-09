Kurs in Teesdorf: So wird man der perfekte Nikolaus

Am Samstag, 30. September ab 10 Uhr wird es im alten Volksheim ernst, für die angehenden und bereit erprobten Nikolausdarsteller. Zwar ist für viele die Adventzeit noch weit weg, doch in drei Monaten ist Weihnachten und die Teesdorfer Rauhnachtsfürsten überlassen nichts dem Zufall. Denn was einen guten Nikolaus ausmacht, das kann man lernen.

Und zwar im ersten Nikolaus-Seminar Österreichs mit Nikolaus-Referenten Raimund Grubmüller. Gerhard Haasmann, Obmann der Teesdorfer Rauhnachtsfürsten erläutert: „Unsere 30 bereits angemeldeten Gäste kommen aus ganz Österreich und sogar drei aus dem Nachbarland Deutschland, alle unsere Gäste sind schon langjährige Nikolausdarsteller und sind mit Begeisterung als Nikolaus in der Saison unterwegs.“ Die Gäste bekommen nach der Absolvierung des Seminars ihr persönliches Zertifikat überreicht, da sie dich wichtigsten Eckpunkte für eine gelungene Nikolausfeier gelernt haben.

Folgende Themenschwerpunkte stehen dabei auf dem Programm: Geschichten & Legenden, die Legende des heiligen Nikolaus kindergerecht erzählt, wie kleidet sich eigentlich ein Nikolausdarsteller?, warum der Heilige Nikolaus für das Schenken steht, wie binde ich die Kinder, ihre Eltern und Erwachsene in die Vorbereitung ein, was muss ein Nikolausdarsteller mitbringen?, Darstellung oder Schauspiel: Der Unterschied machts, Austausch unter den Nikolausdarstellern. Wer noch teilnehmen will, kann sich bei den Rauhnachtsfürsten unter gerhard.haasmann@gmail.com noch anmelden.