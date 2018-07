Bei der Bevölkerung von Baden sorgte die Aktion der Stadtgemeinde durchaus für Verwunderung: Derzeit werden alle blauen Bodenmarkierungen der Kurzparkzone auf weiß umgefärbt. Aus Kostengründen, heißt in einer Aussendung der Stadtpolizei Baden.

So können Kurzparkzonen für bestimmte Straßen, Straßenteile oder flächendeckend verordnet werden. „Die Zonen sind durch Verkehrsschilder gekennzeichnet und können - müssen aber nicht - zusätzlich durch blaue Bodenmarkierungen hervorgehoben werden. Mit der Aufstellung entsprechender Verkehrsschilder ist der geltenden Rechtsordnung genüge getan“, heißt es in der Aussendung.

„Die Kosteneinsparung bei der Auswahl der neuen weißen Markierfarbe liege gegenüber der blauen Farbe bei circa 65 Prozent“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Wenn die Kurzparkzone flächendeckend für ein ganzes Gebiet gelte, könne zusätzlich bei jeder Einfahrtstraße eine blaue Quermarkierung mit der Aufschrift „Zone“ angebracht sein, was in Baden sowie auch in Wien der Fall sei, heißt es.

Erst vor kurzem wurde im Gemeinderat beschlossen, die Parkdauer in der Badener Kurzparkzone auf zwei Stunden zu vereinheitlichen.