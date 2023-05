Fotostadt Baden: Die ersten Bilder machen Lust auf mehr

Seit einigen Tagen hängen die ersten Bilder der nächsten Ausstellungen im Rahmen des Festival La Gacilly-Baden Photo, das von 15. Juni bis 15. Oktober stattfindet. Als erste Einzelausstellung wurde in Manfred Schneiders Backhaus Annamühle „Artist in Residence: Das war das Festival 2022“ von Mitarbeitern des Bauhofes und des Stadtgartens montiert.

„Diese Ausstellung beschreibt in fotografischen Szenen des französischen Fotografen Pascal Maitre und in literarischen Skizzen der niederösterreichischen Schriftstellerin Katharina V. Haderer die Ausstellungen des letztjährigen Festivals: NORDWÄRTS!“, erklärt Festivaldirektor Lois Lammerhuber. „Nordwärts!“ würdigte die oft wenig bekannte schöpferische Kraft von Künstlern aus Nordeuropa, „die eine schicksalhafte Verbindung mit der Rauheit des nordischen Klimas leben. Atemlose Einsamkeit und wilde Natur sind fundamental für ihr Verständnis der Welt“, resümiert Lammerhuber.

„Der Orient hat stets einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen“

Heuer lautet das Motto „Orient!“ Lammerhuber dazu: „Der Orient hat stets einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Ich habe dort die Geburtsstätten von Weltreligionen ebenso fotografiert wie Mutter Teresas Wirken in Kalkutta. Oder Myanmar in den frühen 80er Jahren als das Land noch Burma hieß und eine Reise in verwehte Jahrhunderte bedeutete. Nirgendwo auf der Welt habe ich so viel über das Zusammenleben der Menschen gelernt und nirgendwo habe ich so viel Demut vor anderen Kulturen erfahren.“ Und jetzt habe er „die Ehre, den Orient in unserem Festival in Baden zu begrüßen. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr zu entdecken“, kündigt Lammerhuber an.

„Orient!“ stellt Fotografen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan in den Mittelpunkt. „Drei Länder, die wir schlecht kennen obwohl sie die Herzen aller Reisenden wie Marco Polo erobert haben“, meint Lammerhuber. Die Fotografen aus diesen Ländern haben sich laut Lammerhuber „immer dafür entschieden, die Konventionen zu brechen, um einen innovativen Stil zu entwickeln und mit Humanismus durchdrungenen Blick auf Menschen und Götter zu schauen“.

Schutz der Natur und der Erde als weiteres Thema

Auch 2023 kommt das Festival seinen Auftrag nach, „die Schönheit der Natur ebenso zu zeigen wie die Notwendigkeit zu thematisieren, sie zu schützen“. Zahlreiche Fotografen wollen „Teil der Bemühungen sein, unser schönstes gemeinsames Gut zu bewahren“. Fortgesetzt wird auch das bilaterale Fotoprojekt der Schulen des Morbihan in der Bretagne und in Niederösterreich.

Auch vor dem Kurmittelhaus stehen schon die ersten eindrucksvollen Bilder. Foto: Lois Lammerhuber

Die erste Ausstellung im heurigen Fotofestival ist im Annamühlen-Hof. Foto: Lois Lammerhuber

