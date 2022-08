Lange Nacht der Fotografie beim größten Outdoor-Fotofestival Europas

Vollbild

Erik Johansson präsentierte am Freitag seine fantasievollen Fotografien im Doblhoffpark, mit im Bild Lois Lammerhuber. Badener Beteiligung beim Dinner vor der Langen Nacht: Klaus Lorenz, Martina Weissenböck, Roland Weber, Ludwig & Sonja Happenhofer, Beate Jorda, Sabine Nedved und Gregor Schörg. Der Bürgermeister von La Gacilly, Jacques Rocher, gratulierte zu 5 Jahre Fotofestival in Baden, rechts im Bild Gemeinderätin Judith Händler aus Baden. Lars Boering vom European Journalism Centre in den Niederlanden im Gespräch mit der französischen Fotografin Laetitia Vancon, die zuletzt für die New York Times in der Ukraine unterwegs war. Florence Drouhet, künstlerische Leiterin des Fotofestivals, stellte die Werke jene Fotografen vor, die nicht kommen konnten. NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger mit den beiden NÖN-Ferialpraktikantinnen Sophie Hartl (l.) und Florentina Sinnreich (r.), die der „Langen Nacht der Fotografie“ beiwohnen durften.

