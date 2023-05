„Orient!“ beim Fotofestival Baden: Ein Plädoyer für Frieden & Toleranz

Im Backhaus Annamühle von Manfred Schneider gaben am Dienstagvormittag Bürgermeister Stefan Szirucsek Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Festivaldirektor Lois Lammerhuber erste Einblicke ins am 15. Juni startende größtes Outdoor-Fotofestival Europas. Die Hauptdarsteller des heurigen Fotofestivals sind die Länder Iran, Afghanistan und Pakistan - „drei Länder, die alle zum persischen Kulturraum gehören und die wir nicht besonders gut kennen, obwohl sie die Herzen vieler Reisender wie Marco Polo erobert haben“, schildert Lammerhuber.

Bürgermeister Stefan Szirucsek meint dazu: „Die Galerien stellen uns in diesem Jahr Landschaften vor, die vielen Menschen in Europa unbekannt sind. Für uns Europäer, die in einer offenen Gesellschaft leben, sind die gesellschaftlichen Strukturen dieses Kulturraums fremd. Die Fotografien führen uns deutlich vor Augen, dass gleiche Rechte für Frauen, Kinder, aber auch für Minderheiten in vielen Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit sind.“

Und Vizebürgermeisterin Helga Krismer unterstreicht: „Die Länder Iran, Afghanistan und Pakistan sind uns in jüngerer Vergangenheit als frauenfeindliche, radikalislamistische und kriegerische Gebiete bekannt. Ich bin mir sicher, dass uns die Fotoausstellung mit anderen Bildern im Kopf entlässt. Damit schaffen wir es, Horizonte zu erweitern und andere Perspektiven einzunehmen. Das kann Kunst. Das kann La Gacilly-Baden Photo!“

Lois Lammerhuber dazu: „Die Fotografie ist zweifellos das prägnanteste Werkzeug zur Erkundung der Conditio humana – und ein einzigartiges Plädoyer für Toleranz und Frieden.“

Heimat für Fotografie in Österreich

Auch in diesem Jahr erstreckt sich der Publikumsmagnet „La Gacilly-Baden Photo“ auf über 7 Kilometern Länge und auch 2023 wird es eine Garten-Route und eine Stadt-Route geben, die jeweils vor der Touristinfo am Brusattiplatz 3 starten. Mit viel Sinn für Ästhetik wurden wieder 1.500 Fotografien in Badens ökologisch gepflegte Parklandschaften sowie die bedeutende, historische Innenstadt eingebettet. Das Festival „La Gacilly-Baden Photo“ macht Baden zu einer Heimat für Fotografie in Österreich.

Der zweite große Erzählstrang des Festivals ist dem weltweiten Klimazusammenbruch gewidmet, dem drohenden Ökozid.

Österreichs Fotografen sind beim Fotofestival heuer stark vertreten, etwa Rudolf Koppitz und Horst Stasny. Von Gregor Schörg wird das Festival den zweiten Teil seiner Arbeit über das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zeigen.

Die Ausstellung der Fotografien der niederösterreichischen Berufsfotografinnen und -fotografen und die Ausstellung der Siegerfotos des mit fast 700 000 Bildern aus 170 Ländern größten Fotowettbewerbes der Welt, CEWE‘s „Our World is Beautiful“, werden das Festival ebenso abrunden wie eine Rückschau auf 2022 in den Bildern von Pascal Maitre. Ebenfalls zu sehen sein wird auch eine Auftragsarbeit von Cathrine Stukhard, die das Weltkulturerbe von Vichy besuchte und in den Kontext der elf „Great Spa Towns of Europe“ der UNESCO stellte, zu denen auch Baden bei Wien zählt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.