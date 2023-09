Auf zur Genussmeile

Noch nie war der Pfaffstättner Blick so gefragt wie am Samstag. Das Traktorshuttle fuhr unentwegt zwischen dem Ortsteil Einöde und dem Wasserleitungsweg hin- und her. Viele der Prominenten, so Mödlings Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Hans-Stefan Hintner wanderten zu Fuß vom Biospährenpark-Parkplatz hinauf zum Pfaffstättner Blick. Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß schaffte den Aufstieg ganz sportlich mit dem Rad. Als erster zur Stelle waren natürlich Christoph Kainz und das gesamte Team von Wienerwald Tourismus mit Geschäftsführer Michael Wollinger. Manuela Eitler hakte eifrig Namen von der Liste der Ehrengäste ab, damit bei der Begrüßung nur ja niemand vergessen wurde.

So hatten sich Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli, ÖVP, Kottingbrunns Bürgermeister Christian Macho (ÖVP), Bürgermeister Christian Flammer (Liste Flammer) aus Bad Vöslau, Helene Schwarz (ÖVP) die Bürgermeisterin von Sooß und Natascha Matousek (ÖVP), die Ortschefin von Oberwaltersdorf, am Wasserleitungsweg eingefunden. Von Mödling hatten sich Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ), Landtagsabgeordneter Hannes Weninger (SPÖ), Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber (SPÖ), Gumpoldskirchens Ortschef Ferdinand Köck (ÖVP) auf den Weg gemacht. Für großes Hallo sorgte das Eintreffen von Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ), der nicht nur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ alle „roten“ Funktionsträger begrüßte, sondern auch die „schwarzen“ Bürgermeister begrüßte. Nicht umsonst heißt dieser Abschnitt der Genussmeile von Pfaffstätten nach Gumpoldskirchen „Da rennt der Schmäh“, und der lief tatsächlich unter den Bürgermeistern.

Die Moderation hatte Autor, Musiker und ehemaliger ORF NÖ Moderator Peter Meissner übernommen. Für Bürgermeister Kainz war es eine Ehre „die Eröffnung erstmalig in Pfaffstätten vornehmen zu dürfen“. Seit 11 Jahren schreibe die Genussmeile eine Erfolgsgeschichte, die aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Er freue sich, nicht nur seine Amtskollegen zu begrüßen, sondern auch Badens Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitern, Kammerobmann Johann Tröber aus Mödling und die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling Andrea Lautermüller, die in Heiligenkreuz Gemeinderätin ist. Für beschwingte Klänge sorgte der Pfaffstättner Musikverein Anton Hofmann, für das gute Wetter hatten wohl Pater Walter Ludwig und Pater Amadeus Hörschläger ein gutes Wort eingelegt. Nach der offiziellen Eröffnung ging es los - spaziert wurde von Pfaffstätten Richtung Gumpoldskirchen, zum Glück warten ja auf alle Besucherinnen und Besucher auch nächstes Wochenende noch zahlreiche Winzerinnen und Winzer mit ihren Schmankerl- und Weinständen darauf, diese auch verpflegen zu dürfen. Dazu gibt es Info-Stände vom Biosphärenpark und vom Landschaftspflegeverein.