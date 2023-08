Genussmeile 2023 – ein Meilenstein der Genussgeschichte

Voriges Jahr feierte die Genussmeile ihr 10. Jubiläum – zurecht, denn kaum eine Veranstaltung der Region hat sich so etabliert. Der Startschuss heuer fällt in Pfaffstätten, genauer gesagt am Pfaffstättner Blick, inmitten der malerischen Weinberge. Und ist damit auch quasi im Zentrum der Genussmeile, wo sich gute Laune und allerfeinster Weingenuss in Kombination mit stimmiger Kulinarik und einem weitreichenden Veranstaltungsprogramm paaren.

Auf der gesamten Länge von über 15 Kilometer erwarten die Genießer zahlreiche Winzerinnen und Winzer, die jede und jeder für sich genommen ein kleiner Spezialitätenladen ist. Nicht ohne Grund sagen die eingefleischten Freunde der Genussmeile „da bleib´ ma pick´n.“ Und das, obwohl die Meile zum Wandern, Verkosten und Genießen einlädt.

Einzelne Abschnitte mit Genussmottos

Wer es bequemer mag, dem sind die zahlreichen Shuttles empfohlen, die die Einstiege an den Hotspots des Wiener Wasserleitungsweges einfacher machen. Genauso wie die einzelnen Abschnitte, die sich auch heuer wieder mit Genussmottos präsentieren.

Für alle Weinfans wird auch heuer die eigene Sortensieger-Lounge vom Weinland Thermenregion die empfohlene Anlaufstelle sein. Dort lassen sich die ausgezeichneten Weine der Prämierungsweinkost der Thermenregion verkosten und in entspannter Atmosphäre kennenlernen – mit fachlicher Beratung.

„Mach's da gmiadlich“ heißt es von Bad Vöslau über Sooß bis Baden. Die Wege sind größtenteils eben und damit leicht mit Kindern und Kinderwagen, Hund und Katzentrolli zurückzulegen. Aufgrund seines mannigfaltigen Familienangebots der Geheimtipp für den Ausflug mit Groß & Klein.

„Do rennt da Schmäh“ heißt es von Baden über Pfaffstätten bis Gumpoldskirchen, wo köstliche Schmankerl fürs leibliche Wohl ebenso parat stehen wie zahlreiche stimmungsvolle Programmpunkte.

„Do schau her“ ist das Motto des hügeligsten Teils der Genussmeile, der von Gumpoldskirchen über Guntramsdorf bis Mödling reicht. Atemberaubende Ausblicke in Kombination mit feinen regionalen Weinen, Mosten und was sonst noch Küche und Keller zu bieten haben, gelten in diesem Abschnitt als das Erfolgsgeheimnis.

Impression der Genussmeile aus dem Jahr 2018. Foto: Christian Dusek

„Die Genussmeile ist ihren Teenagerjahren entwachsen und erfreut sich mit ihren vielfältigen erprobten und erlesenen Angeboten über eine breit gefächerte Gästeschicht aus Nah und Fern, die die Region und ihre Produkte zu schätzen weiß. Zahlreiche Nächtigungsbetriebe im Gebiet freuen sich darauf, die Genussmeilenwochenenden zu perfektionieren. Da spürt man die Lebensqualität, da schmeckt man die Lebensfreude, ein Kurzurlaub im Wienerwald hat ganz einfach etwas Besonderes im Programm“, betont Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Michael Wollinger.

„Leuchtturm des Miteinanders“

Genussmeilen-Mitbegründer LAbg. Christoph Kainz (ÖVP) ergänzt, unterstützt von den umliegenden Genussmeilen-Gemeinden: „Wir freuen uns auf zwei Wochenenden, die als Leistungsschau unserer Winzerinnen und Winzer genauso gefallen werden, wie als Leuchtturm des Miteinanders und unserer regionalen Gastfreundschaft. Wir freuen uns auf vier genussvolle Tage mit abwechslungsreichem Programm vom Tag der Blasmusik, der Musikschulen bis hin zum Dirndlgwandsonntag!“

Die Genussmeile kann unkompliziert mit der Bahn, dem Bus oder dem eigenen Auto erreicht werden. „Für eine entspannte und unkomplizierte An- und Abreise empfehlen wir die öffentlichen Verkehrsmittel“, sagt Tourismuschef Wollinger.

Weitere Infos, Nächtigungstipps, Programm und Übersichtsplan finden sich auf www.genussmeile.info,