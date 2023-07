Badner Bahn kommt nach Ebreichsdorf

Am 7. Juli fand ein besonderer Fototermin in der Remise Wien statt, bei dem Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Stadtrat Harald Kuchwalek (beide SPÖ) anwesend waren. Im Mittelpunkt standen die beiden historischen Waggons TW 101 und 121, welche in Kürze in den Besitz der Stadtgemeinde Ebreichsdorf übergehen und im „Längsten Park“ platziert werden.

Ankauf um jeweils einen symbolischen Euro

Dieser Anschaffung von zwei aussondierten Badner-Bahn-Waggons, um jeweils einen symbolischen Euro, ging ein einstimmiger Stadtratsbeschluss voraus.

Bürgermeister Kocevar hob die Wichtigkeit dieser Waggons für die Historie der Region hervor: „Die Badner Bahn spielt eine wichtige Rolle bei der Mobilität im Industrieviertel und passt deshalb hervorragend in unseren Längsten Park, auch wenn die Züge selbst nie nach Ebreichsdorf gefahren sind. Im künftigen Park mischen wir Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten und da werden die beiden Waggons eine besondere Attraktion darstellen. Ein Danke an die Badner Bahn, die wir von unserer Idee überzeugen konnten.“

Waggons zum Verweilen und als Ausstellungsfläche

Konkret wird ein Stück der Schienen der bisherigen Pottendorferlinie vor dem historischen Bahnhofsgebäude in Ebreichsdorf erhalten bleiben. Darauf werden die beiden Waggons abgestellt, um zum Verweilen einzuladen oder auch für z.B. Ausstellungen verwendet werden zu können und die immer an die ursprüngliche Wegeführung der Pottendorferlinie erinnern sollen. Die genaue Bestimmung wird sich durch die detaillierte Planung und Fertigstellung des „Längsten Parks“ ergeben.

Stadtrat Kuchwalek freut sich, „dass die Gestaltung des längsten Parks so schnell Fahrt aufnimmt und ich bin zuversichtlich, dass diese historischen Schätze viele Menschen begeistern und die lokale Geschichte lebendig gehalten wird.“