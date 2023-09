Bürger-Protest in Leobersdorf gegen Bauprojekt

Die Anrainer im Ortsteil Wittmannsdorf stöhnen seit März über die umfangreichen Erdarbeiten, um das ca. 19.000 m² große Grundstück „Schullnerwiese“ hochwasserfrei zu stellen. Damit soll die Umwidmung des Gebietes, das bislang landwirtschaftlich genutzt wurde, von Grünland zu Bauland ermöglicht werden.

Eine Bürgerinitiative hat sich gebildet, die von der SPÖ unterstützt wird. Sie bezeichnen das Projekt als „Siedlungserweiterung im Hochwasserrisikogebiet“ und kritisieren die „unzumutbaren Zustände für Wittmannsdorfer Anrainer“.

„Diese Fläche war als Retentionsbecken vorgesehen, um die Bürger von Leobersdorf und von Schönau vor Hochwasser zu schützen“, heißt es seitens der Kritiker. Bemängelt wird, dass der seit 2014 versprochene Hochwasserschutz für ganz Leobersdorf bislang nicht umgesetzt worden sei.

Die Erdarbeiten führen zu „extremer Lärm- und Staubbelastung“, lautet die Kritik. „Tonnenschwere Lkw donnern täglich durch das Siedlungsgebiet.“

Vorige Woche riss einigen Anrainern die Geduld und sie blockierten die Zufahrtsstraßen zur Baustelle. Die nicht angemeldete Kundgebung rief die Behörden auf den Plan, Vertreter der BH und der Gemeinde trafen ein, sowie ein Großaufgebot der Polizei.

Nach Verhandlungen wurde seitens der Gemeinde als Bewilligungsinhaber und Bauherr eine Änderung der Verkehrsführung zugesagt, sodass die Lkw über andere Straßen abfahren, damit nicht manche Bereiche doppelt belastet sind. Die Gemeinde sicherte zudem zu, die Straße mehrmals täglich zu befeuchten, zur Reduktion der Staubbelastung.

Laut BH-Stellvertreter Martin Hallbauer wurden die Protestierenden belehrt, dass eine nicht gemeldete Versammlung eine Verwaltungsübertretung darstelle. Sie wurden verwarnt, dass bei einem neuerlichen nicht ordnungsgemäßen Treffen ein Strafverfahren eingeleitet werde.

Nach 90 Minuten wurde die Blockade beendet und die Lastwagen konnten wieder zur Baustelle zufahren.

Die Gemeinde organisierte nach dem Protest eine neue Verkehrsführung für die Bau-Lkw. Foto: Andreas Fussi

Unterschriften werden gesammelt - Ziel: Volksbefragung

Aber das Projekt steht grundsätzlich in der Kritik, weshalb derzeit Unterschriften für einen Initiativantrag zur Anordnung einer Volksbefragung gesammelt werden. „Die Leobersdorfer Bevölkerung soll selbst entscheiden, ob der Bauwahnsinn in Leobersdorf weitergeht“, heißt es in der Info von „Lebenswert Leobersdorf“ und SPÖ Leobersdorf. Es würden immer mehr Anlegerwohnungen leer stehen und nur wenige Bürger sich deren Mieten oder Kaufpreise leisten können/wollen.

BH-Stellvertreter Hallbauer bestätigt, dass die Hochwasserfreimachung dieses Grünlandgrundstückes „mit einem Bescheid der BH Baden nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 genehmigt“ worden sei. Nachbarn, deren Gründe von der Hochwasserfreistellung nicht betroffen sind, waren „nicht in das Wasserrechtsverfahren einzubinden“. Hallbauer sagt: „Der Bewilligungsinhaber (Marktgemeinde) hat einen Rechtsanspruch, das Grundstück hochwasserfrei zu machen und damit die Anschüttung vorzunehmen.“

Er stellt klar: „Nach Fertigstellung wird seitens der Bezirkshauptmannschaft Baden genau geprüft werden, ob das Projekt bescheidgemäß umgesetzt wurde.“