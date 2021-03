In Landegg ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Vermutlich ein abgestellter Pkw dürfte den Brand ausgelöst haben. Die Flammen griffen auf ein Carport und in weiterer Folge auf eine Garage über.

Die Feuerwehren Landegg und Pottendorf standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde mit dem Atemluftcontainer später nachalarmiert.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zu verhindern. Neben dem völlig ausgebrannten Fahrzeug unter dem Carport wurde auch ein Pkw in der Garage schwer beschädigt. Eine Frau wurde mit der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Baden gebracht.

