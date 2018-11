Im Rahmen des Tages der offenen Tür des neu renovierten Stadtmuseums St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt wurden die Regionen zur Landesausstellung 2019 „Welt in Bewegung“ mit ihren Schwerpunkten vorgestellt. Die Besucher konnten auch einen ersten Eindruck in die Region Wienerwald mit dem Wiener Neustädter Kanal-Slogan „Kultur und Genuss im Fluss“ gewinnen. 26 Gemeinden rüsten sich für dieses bevorstehende Ereignis zur Landesschau. Die Thermenradroute wird dabei von Vösendorf bis Katzelsdorf optimiert, Radrastplätze neu errichtet. In Traiskirchen soll für Radfahrer ein großer Rastplatz entstehen, der auch eine Visualisierung eines Fracht-Bootes enthält.

Den Besuchern soll so das einstige Geschehen rund um das Kulturdenkmal veranschaulicht werden. In Kottingbrunn werden die Themen rund um Wasserschloss, Kanal und Galopprennbahn nähergebracht. Dafür wurde extra der Radweg Richtung Schloss verlegt. Es werden Brücken gebaut und erweitert. Die ergänzende Radroute „Der Weg der Ziegelbarone – Radfahren südlich von Wien“ soll mit Infotafeln die Ziegelgeschichte der örtlichen Gemeinden erläutern.

Beschilderung im Winter fertig

Alle 26 Ortschaften entlang des Kanals sind eingebunden und werden neben den Strecken- und Ortsinformationstafeln auch Spannendes, Kurioses und Informatives zum Wiener Neustädter Kanal oder zur Gemeinde bieten. In den Wintermonaten soll die Beschilderung fertiggestellt werden.

ÖVP-LAbg. Bgm. Christoph Kainz, Arge-Sprecher Wiener Neustädter Kanal, zeigt sich beeindruckt, wie sich die Gemeinden zur Verbesserung der Radinfrastruktur engagieren: „Dieses Projekt zur Landesausstellung 2019 wird noch Jahre später Radfahrer und Besucher der kulturellen Einrichtungen sowie der Gastronomie entlang der gesamten Achse anlocken“, ist er überzeugt.