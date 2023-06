FF Leobersdorf ist vorbereitet

Dunkle Wolken ziehen am Freitag über dem Festzelt auf, als sich einige Mitglieder der FF Leobersdorf daran machen, die Bühne in dem mit 1.500 Sitzplätzen ausgestatteten Zelt fertig aufzubauen. Mit ruhiger Hand steuert Werner Heiden das Kranfahrzeug, damit die Betonteile von der Fläche des Wechselladefahrzeuges gehievt werden können. Doch es nützt nichts. Es blitzt, es donnert, der Himmel öffnet seine Schleusen. „Wir müssen schauen, dass wir mit dem Auto hier wegkommen, bevor wir im Schlamm stecken bleiben“, ruft Heiden seinen Männern zu.

Der letzte Betonteil wird abgestellt, dann springen einige der Männer ins Mannschaftstransportfahrzeug, Werner Heiden steuert das Wechselladefahrzeug. Denn das riesige Festzelt wurde mitten auf einem Acker aufgebaut, daneben wird noch das Discozelt aufgebaut. Dose mit weißem Spritzer erinnert an den Bewerb Hier bekommen sie auch jenes Sackerl ausgehändigt, in dem sich Gutscheine befinden, der Lageplan und ein Durstlöscher, der Appetit auf mehr macht: Eine Dose mit einer fertigen Mischung Weißer Spritzer, designt mit Unterstützung der Etiketten- und Verpackungsfirma Marzek mit Sitz in Traiskirchen, eine der Sponsorinnen des Bewerbs.

Die im Triestingtal beheimatete Firma Ardagh Metal Packaging hat das Ausgangsmaterial dafür, die Alu-Dose, zur Verfügung gestellt. Wer auf den Geschmack kommt, muss nicht beunruhigt sein. Für Nachschub ist gesorgt. 16.000 Stück Dosen mit dem weißen Spritzer wurden abgefüllt, eine Dose fasst einen Viertelliter. 5.000 Liter Bier wurden bei der Firma Stiegl vorreserviert, die antialkoholischen Getränke kommen ebenso von dem im Triestingtal ansäßigen Getränkelieferanten ESL.

Kommandant Werner Heiden ist überzeugt davon, dass die "Spritzerdose" ein voller Erfolg wird. Foto: Judith Jandrinitsch

Volle Unterstützung findet die FF Leobersdorf Bei Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste Zukunft Leobersdorf). Dieser freut sich auf das Riesenevent: „Mit erwarteten 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnemern und einer entsprechenden Anzahl an Besuchern findet damit die größte Feuerwehrveranstaltung Europas bei uns statt.“

Bei der dreitägigen Großveranstaltung sind mehrere hundert Helferinnen und Helfer im Einsatz, auch die Vereine unterstützen die Veranstaltung entsprechend. Um alle Freiwilligen besser koordinieren zu können, bedient sich die FF Leobersdorf einer bestimmten App, die es ermöglicht den Überblick zu behalten, für welche Abteilung sich wieviele freiwillige Helfer gemeldet haben.

Hamster: Kleine Tiere mit großer Wirkung

Ein Campingplatz für 3.000 Personen wird gegenüber dem ehemaligen Einkaufszentrum Bloomfield errichtet, sämtliche umliegenden Grünflächen im Gewerbegebiet werden für Parkplätze genutzt. Fast drohte die dort vermutete Hamsterpopulation auf der Campingwiese das Zelten zu verhindern. Schon 2012 wurde von der Niederösterreichischen Naturschutzabteilung das Vorkommen des auf der roten Liste stehenden Feldhamsters festgestellt.

Campierende Feuerwehrleute hätten das Potenzial, den Hamster nachhaltig zu stören. Das verursachte der FF Leobersdorf vorher nicht geahnte bürokratische Hürden und einen Moment schien es, als würden die Feldhamster die Bewerbe verhindern. Doch nun wurde im Einklang mit der NÖ Naturschutzbehörde eine Lösung gefunden.

Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner erklärt: „Es liegt eine naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung für die Abhaltung der Landesfeuerwehrwettbewerbe vor. Ebenso wurde die Verkehrssituation am 31. Mai final verhandelt. Für die veranstaltungsrechtliche Bewilligung sind noch elektrotechnische Abklärungen erforderlich, welche aus heutiger Sicht rechtzeitig abgeschlossen werden können.“ Die Feuerwehr muss gemäß der Naturschutzabteilung abgestimmt auf die jeweiligen Veranstaltungsbereiche „konkrete fachlich erforderliche Auflagen zum Schutz der Tiere und deren Lebensräume im Vorfeld und während des Bewerbs zum Schutz der Tiere und deren Lebensräume im Vorfeld und während des Bewerbes sowie in der Abbauphase der Anlagen einhalten“. Dazu gehört eine bauökologische Begleitung, die eine Wildtierökologin vornimmt.

Allerdings wurden am Zeltplatz bis jetzt keine Hamster gesichtet – auch keine Löcher, die auf ihr Vorkommen schließen lassen. Am Veranstaltungswochenende wird die Leobersdorfer Ortsumfahrungsstraße L151 von Freitag 6 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt. Der Durchfahrtsverkehr wird über das Ortszentrum (B18/Badener Straße/Hauptstraße/Wr. Neustädter Straße) geführt. www.ff-leobersdorf.at