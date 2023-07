Die Feuerwehrfans waren in Leobersdorf kaum zu halten

Die NÖN war beim Fire Cup mit dabei, mischte sich unter die Fans und war überrascht von der kreativen Art, wie diese ihre Wettkampfgruppen anfeuerten. Auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Farahfellner, sein Stellvertreter Martin Boyer, Feuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer und viele interessierte Politikerinnen und Politiker sahen den Feuerwehrleuten zu, die mit vollem Einsatz ins Geschehen gingen.

Am nächsten Tag waren dann die Ergebnisse da, und die konnten sich auch für einige Wehren - ob Damenbewerbsteam oder Herrenteam, durchaus sehen lassen. Die Fans der FF Weigelsdorf (Ebreichsdorf) hatten nicht umsonst ihre T-Shirts ausgezogen, in der Kategorie Bronze mit Alterspunkten belegte die Mannschaft Weigelsdorf 2 den hervorragenden zweiten Platz. Vier Gruppen die ausschließlich aus Damen bestanden waren an den Start gegangen: Dabei sicherten sich die Unterwaltersdorfer Damen Platz drei, hinter Niederabsdorf 4 (Zistersdorf) und Großharras 2 (Laa an der Thaya). Die sonst so erfolgsverwöhnten Damen aus Maria Raisenmarkt (Baden-Land) mussten sich mit Platz 4 zufrieden geben.