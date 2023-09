Nach Schlägerei sollte Gericht den Täter ausfindig machen

In der Nacht auf den 26. Mai letzten Jahres wurde in Mitterndorf an der Fischa „Springbreak“ gefeiert. Gegen halb drei in der Nacht kam es dann am Fest zu einem Zusammenstoß mit einem „Zopfträger“, infolge dessen sich ein g'standener Raufhandel entwickelte.

Bezirksgericht erklärte sich für unzuständig

Der Fall landete zunächst beim Bezirksgericht Bruck an der Leitha und bis zu einer Sitzungsunterbrechung sah es eigentlich so aus, als dass die Täterfrage geklärt wäre. In eben dieser Pause sprach der vermeintliche Täter sein mutmaßliches Opfer an und zeigte ihm das Bild eines 18-Jährigen, der auf dem Foto die gleiche rote Jacke trug, wie sie Zeugen beschrieben. Und siehe da, auf einmal war man sich im Zeugenstand nicht mehr so sicher, welcher Jackenträger es war.

Nach einem Unzuständigkeitsurteil des BG Bruck rückte der 18-Jährige ins Visier der Staatsanwaltschaft. Der Lehrling schien bei seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg immer noch recht baff von der Anklage. Er sei nicht auf dem Fest gewesen, überhaupt sei er noch nie in Mitterndorf und an dem betreffenden Abend in Bruck unterwegs gewesen. Daraus ergab sich glasklar: nicht schuldig.

Viele Puzzleteile, keine Lösung

Der junge Mann, dem letztes Jahr im Mai das Jochbein gebrochen wurde, sagte auch vor Richter Franz Furtner aus. Es ging viel um Bärte und Frisuren, denn der Angreifer auf dem Fest wurde unisono als Zopfträger mit langen braunen Haaren und einem Vollbart beschrieben. Dem Bild entsprach der 18-Jährige nicht, aber Haare sind ja geduldig und vor allem veränderbar. Viel Klarheit konnte auch der Richter nicht in die verworrene Situation bringen, da die einzelnen Puzzleteile nicht so recht zueinander passen wollten.

Was Furtner klären konnte, war, dass es durchaus eine optische und körperliche Ähnlichkeit mit dem ursprünglich als Täter identifizierten Mann und dem 18-Jährigen gab. Auch die ominöse rote Jacke konnte lediglich als modischer Beweis herhalten, aber nicht als faktischer. So konnte der bisher unbescholtene Bursche am Ende des Prozesses aufatmen. Der Richter befand den 18-Jährigen für glaubhaft und sah insgesamt viel zu viele Zweifel für einen Schuldspruch, also Freispruch.