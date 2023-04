Trotz erdrückender Beweislast kam Gestädnis nur zögerlich

Bei 15 Anklagepunkten, die ein 48-jähriger Rumäne mit Einbruchsdiebstählen als Mitglied einer kriminellen Vereinigung in drei Bezirken zwischen Ende August und Mitte Oktober 2020 gesammelt hatte, war der Satz, den die Richter am Landesgericht Korneuburg jedem nahelegen, ein sehr deutlicher Hinweis: „Ein Geständnis ist ein wesentlicher Milderungspunkt.“ Im Fall des 48-Jährigen galt das hinsichtlich seiner drei Vorstrafen in drei europäischen Ländern im Besonderen.

Zunächst hieß es aber für Richterin Lydia Rada und alle anderen Prozessbeteiligten „bitte warten“, denn die Dolmetscherin für den Angeklagten war nicht zum Prozess erschienen. Die Richterin konnte zwar Ersatz stellig machen, jedoch ergab das naturgemäß eine „Verhandlungs“-Pause. Die nutzte Verfahrenshelferin Birgit Harold, um ihrem Mandanten – auf Englisch, wie sie Rada später schildern sollte – die Vorzüge eines Geständnisses bei erdrückender Beweislage nahezulegen.

Und siehe da, er bekannte sich schuldig, als er sich auf Rumänisch verständlich machen konnte. Er gab alle angeklagten Taten oder Tatversuche in Oeynhausen, Leobersdorf, Obersdorf und Spillern zu – und war gut beraten damit. Mit acht unbedingten von insgesamt 24 Monaten Freiheitsstrafe fiel seine Strafe unwesentlich höher aus als für einen der Mittäter, der auch zu zwei Jahren verurteilt wurde, aber nur sechs Monate absitzen musste. „Ich will annehmen“, so der 48-Jährige. „Würd' ich empfehlen“, so Harold im Wissen, dass es ohne Geständnis „teurer“ geworden wäre.

