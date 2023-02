Auf der Palliativstation: Leben bis zum Ende

Die Palliativstation im Landesklinikum Baden ist nicht zufällig an die onkologische Station angeschlossen.

Sehr häufig, aber nicht immer, sind es Krebserkrankungen, die einen Aufenthalt auf der Palliativstation nach sich ziehen. Das palliative Konsiliarteam ist im ganzen Krankenhaus unterwegs. Stationsleiterin Manuela Jäger, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, hat ein offenes Ohr für alle Patienten.

Manuela Jäger, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Oberarzt Bernhard Amann und Primar Harald Stingl im Wohnzimmer der Palliativstation des Landesklinikums Baden. Foto: Jandrinitsch

„Wir reden mit den Patienten, wir hören zu und können so schon sehr früh abschätzen, für wen ein Aufenthalt auf der Palliativstation Sinn macht“, sagt Jäger.

Denn die Palliativstation ist nicht, wie viele immer noch meinen, ein Ort, wohin Schwerkranke zum Sterben abgeschoben werden.

Vielmehr wird hier in Kooperation mit den Angehörigen und dem jeweiligen Patienten festgelegt, wie die Pflege und Versorgung etwa bei einer Krebserkrankung, bei der keine konventionelle Behandlung mehr Erfolg verspricht, aussehen sollen. Ziel ist immer, dem Patienten Ängste und Schmerzen zu nehmen, den Patienten zu kräftigen und zu stabilisieren, auf seine Wünsche so weit wie möglich einzugehen und auch die Angehörigen bei ihrer oft mental sehr belastenden Aufgabe der Pflege zu unterstützen.

Drei Wochen sind für den Aufenthalt auf der Palliativstation anberaumt. In diesen drei Wochen wird abgeklärt, welche betreuerische Situation für die Erkrankten am besten anzustreben ist.

Palette der palliativen Versorgung ist sehr breit

Oberarzt Bernhard Amann erklärt: „Wir sind ein sehr homogenes, kleines Team. Die familiäre Atmosphäre, in der wir arbeiten, überträgt sich auch auf die Patienten.“ Er weiß aus Erfahrung, dass das Spektrum einer palliativen Behandlung sehr breit ist: „Es gibt Tumorerkrankungen, wo die Betroffenen jahrelang in einem palliativen Setting sind und durch die Behandlung gute Lebenszeit gewinnen, obwohl die Erkrankung schon weit fortgeschritten ist. Die Menschen sind dann in ihrem eigenen Zuhause und kommen nur sporadisch ins Spital. Es gibt aber auch Fälle, wo die Unterbringung in einem Hospiz angezeigt ist. Ist der Patient tatsächlich an seinem Lebensende angekommen, dann können sich die Angehörigen in unserem Verabschiedungsraum von dem Erkrankten verabschieden.“

Auf der Palliativstation über die Krankheit sprechen und vor allem darüber, wie es mit der Behandlung weitergehen soll und kann, ist wesentlich. Aber gerade hier versagt oft die Kommunikation zwischen Angehörigen und Patienten, „weil einer den anderen schützen will“, sagt Manuela Jäger.

Dann bittet sie „zu einem Familiengespräch, um mit allen zu besprechen, was aus unserer Sicht die beste Lösung ist“.

Bernhard Amann merkt an: „Viele Patienten, die an Krebs erkrankt sind, haben eine Patientenverfügung. Selbstverständlich werden die darin festgehaltenen Wünsche der Patienten respektiert.“

Den Patienten vor Leid und Schmerz zu bewahren, ist oberstes Ziel jeder palliativen Behandlung. Dazu gehört auch die palliative Sedierung, wenn Schmerzen oder Atemnot eine zu große Belastung, als das Menschen damit noch umgehen könnten.

Primar Dozent Harald Stingl sagt: „Man tastet sich heran an die Grenze, wo die unerträglichen Schmerzen verschwinden. Es gibt gute Medikamente heute. Bei manchen Patienten erreicht man diesen Zustand erst dann, wenn er wegdämmert. Selbstverständlich werden die Patienten und die Angehörigen über diesen Schritt informiert und der Patient muss damit einverstanden sein.“

Doch selbst wenn sich Patienten aufgrund von Kraftlosigkeit und Erschöpfung im Dämmerzustand befinden, ist es möglich, nach ein, zwei Tagen einen Erholungseffekt zu beobachten. „Es kommt vor, dass Patienten aus diesem Dämmerschlaf gestärkt hervorgehen und weitere Sedierungen zumindest für eine gewisse Zeit nicht benötigen“, sagt Amann.

Emotionen gehören auf der Palliativstation dazu, denn das Schicksal vieler Patienten bleibt für das Palliativteam tief in der Erinnerung.

Schicksale berühren und gehen unter die Haut

„Man lernt das ganze Leben des Patienten kennen. Wie bei jenem jungen Mann, der aus dem Ausland nach Österreich kam und dann an einer schlimmen Krebsform erkrankte. Er konnte erst kein Deutsch, wir verständigten uns auf Englisch miteinander. Deutsche Wörter hat er erst auf der Palliativstation gelernt. Sein Wunsch war, in sein Heimatland transferiert zu werden. Und obwohl das sehr schwierig und aufwendig war, haben wir ihm diesen Wunsch erfüllt“, erzählt Jäger.

10 Betten umfasst die Palliativstation, wovon aktuell fünf belegt sind, weil es für die Pflege und Betreuung zu wenig Personal gibt. Die Arbeit auf der Palliativstation ist anstrengend und schwierig.

„Nicht jeder kann mit dieser Belastung umgehen“, sagt Jäger. Einig ist sich das Palliativteam auch, „dass es österreichweit zuwenig Palliativ- und Hospizplätze gibt. Da müsste dringend daran gearbeitet werden, das zu ändern“, fordert die Stationsleiterin.

Auf der Palliativstation

