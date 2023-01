Bezirk Baden: Fokus auf Teuerung und Klimaschutz

Werbung

Fünf Jahre ist es her, dass die letzte Landtagswahl in Niederösterreich geschlagen wurde. Die ÖVP unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner konnte die absolute Mehrheit mit leichtem Stimmverlust halten und dominierte auch im Bezirk Baden. Doch heuer zeichnen Umfragen im Vorhinein der Wahl ein anderes Bild; die ÖVP könnte ihre Mehrheit verlieren, ein spannender Wahlkampf steht bevor.

Christoph Kainz, ÖVP. Foto: Fussi

Mit diesem hat die ÖVP im vergangenen Jahr offiziell noch nicht begonnen. Laut dem Spitzenkandidaten für den Bezirk Baden, Pfaffstättens Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Christoph Kainz, sei dafür im Jänner auch noch genügend Zeit. „Das Thema Klimaschutz wird weiterhin das Wichtigste sein. So wird beispielsweise das Radwegenetz im Bezirk weiter ausgeweitet. Außerdem sind wir Klima-Energie-Modellregion, wo erneuerbare Energieträger forciert und Boden-Entsiegelung unterstützt werden“, sagt Kainz.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS. Foto: NEOS NÖ

Helmut Hofer-Gruber, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag für die NEOS und EU-Gemeinderat in der Stadt Baden sei in die Politik gegangen, weil er „den Stillstand und die freche Art, mit der sich die Parteipolitiker das Land unter den Nagel gerissen haben“ nicht mehr ertragen hätte. Hier spart Hofer-Gruber nicht mit Kritik an der Niederösterreichischen Volkspartei: „Mit Stabilität meint die ÖVP nur den Machterhalt um jeden Preis.“ Sein Ziel für die kommende Wahl sei daher: „Wir brauchen eine wirksame Klimapolitik, leistbares Wohnen statt g’stopfter Politik und eine saubere Politik ohne Korruption und Freunderlwirtschaft!“ Für den Bezirk wünsche er sich vor allem eine Ausweitung der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Helga Krismer, Die Grünen. Foto: Die Grünen NÖ

Die Grünen stellen sich im Bezirk Baden mit der Landesvorsitzenden der niederösterreichischen Grünen sowie Badener Vizebürgermeisterin Helga Krismer als Spitzenkandidatin der Wahl. Für sie gebe es kein wichtigeres Thema für morgen als die Welt zu erhalten, weshalb sie für mutige Klimapolitik einstehe. „In unserem Bezirk ist außerdem der Bodenverbrauch ein großer Punkt. Wir wollen den Boden schützen.

Und ein Thema, das uns alle umtreibt: Leistbare Energie. Da muss der Bezirk weitere Potenziale ausloten“, so Krismer.

Peter Gerstner, FPÖ. Foto: fotomitterer

Gemeinderat Peter Gerstner aus Bad Vöslau führt die Bezirksliste der FPÖ an. Im Wahlkampf setzt der ehemalige Nationalratsabgeordnete vor allem auf eines ihrer Hauptthemen, die Migrationspolitik: „Es ist wichtig, dass Krisen landesweit und ganz besonders auch regional behoben werden. Die Energiekrise und das Asylchaos sind unsere ersten Ansatzpunkte in diesem Bereich.“ Menschen aus Drittländern, die nach Österreich kommen und keine ukrainischen Kriegsflüchtlinge sind, solle man hauptsächlich Sachleistungen und nicht etwa den Klimabonus zukommen lassen. Als seine ersten Schritte für 2023 nennt er, Spenden an die Sozialmärkte in Berndorf und Baden zu übergeben.

Karin Scheele, SPÖ. Foto: SPÖ NÖ

Die Spitzenkandidatin der SPÖ, Karin Scheele, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Enzesfeld-Lindabrunn, verstehe ihre Partei als das „soziale Gewissen dieses Landes“. „Die wichtigsten Anliegen im Bezirk sind natürlich die Teuerung, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und mehr Personal im Gesundheits- und Pflegebereich.“ Auch die niederösterreichische Familienpolitik sei der ehemaligen Landesrätin und nunmehrigen Landtagsabgeordneten ein Anliegen.

