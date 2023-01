Bezirk Baden: Fragen an die Spitzenkandidaten

Wie sieht die Kinderbetreuung der Zukunft im Bezirk Baden aus?

Christoph Kainz, ÖVP: Wir wollen gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab zwei Jahren, für eine individuellere Betreuung die Gruppen verkleinern, weniger Schließtage im Sommer und eine Attraktivierung der pädagogischen Berufe.

Karin Scheele, SPÖ: Die Kinderbetreuung der Zukunft ist ganztägig, ganzjährig und gratis. Nur so gibt man Menschen die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und nur so gibt es gute erste Einrichtungen der Bildung für unsere Kleinsten.

Peter Gerstner, FPÖ :In Zeiten von Homeoffice aber auch klassischen Betrieben wie in der Gastronomie oder im Sozialbereich sind individuelle Lösungen gefragt. Die Angebote müssen sich stärker an den jeweiligen Lebenssituationen der Betroffenen orientieren, wobei die Interessen der Kinder immer Priorität haben müssen!

Helga Krismer, Die Grünen: Es braucht mehr flexible Angebote für 1-2-Jährige. Die Gemeinden werden Gruppenräume für 2-Jährige errichtet haben. Betriebe werden sich wegen des Arbeitskräftemangels um Betriebskindergärten bemühen. Wenn das Land rasch mehr Personal bereitstellen kann, wird das Angebot größer.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS: Wir wünschen uns einen gesetzlich garantierten Kindergartenanspruch ab dem 1. Lebensjahr, damit alle Familien ihr Leben so gestalten können, wie sie wollen, und nicht, wie es die Politik vorgibt. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung, da dürfen wir bei den Pädagogen nicht sparen.

Peter Eppinger, MFG: Der Notstand an Assistenz- und Elementarpädagogen muss sofort behoben werden. Es muss dringend eine bedarfsgerechte Betreuung wieder hergestellt werden. Nur unter dieser Voraussetzung kann man künftige Zukunftsvisionen umsetzen.

Wird im Bereich der Bildung genügend getan? Wo orten Sie noch Potenzial?

Christoph Kainz, ÖVP: Im Bereich Bildung ist unser Bezirk bereits sehr gut aufgestellt. Mit dem neuen Bildungscampus in Baden, der gerade in die Planungsphase gegangen ist, werden wir in den kommenden Jahren einen Top-Standort dazu bekommen.

Karin Scheele, SPÖ: In Niederösterreich unterscheidet man im Kindergartenalter noch immer zwischen Bildungs- & Betreuungszeit. Doch dies ist falsch. Unsere Kinder lernen immer! Deshalb fordere ich „Schluss mit dieser Unterscheidung in Bildungs- und Betreuungszeit! Gratis Kindergarten auch am Nachmittag!“

Peter Gerstner, FPÖ: Wir sollten für unsere Jugend einen intelligenten Ausbau des Bildungssystems forcieren und die Errichtung geeigneter Bildungsstätten für Pflegekräfte vorantreiben! Eine Attraktivierung des Pflegeberufes beinhaltet nicht nur eine entsprechende Entlohnung, sondern tatsächliche Aufstiegschancen.

Helga Krismer, Die Grünen: Auch wenn es eher eine Bundesangelegenheit ist, kann das Land mehr tun, um den Schülern bessere Bedingungen für ihr Lernen und ihre persönliche Entwicklung zu bieten. Daher ist mir beispielsweise die Ausstattung der Schulen mit Psychologen und Sozialarbeitern ein großes Anliegen.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS: Für Bildung kann nie genug getan werden, aber man muss das Richtige tun. Wir schlagen die Evaluierung und Etablierung eines verschränkten Ganztagesschulmodells in der Volksschule vor. Ebenfalls evaluiert muss die Standortentscheidung für ein weiteres Gymnasium werden. Ob Baden der beste Standort ist?

Peter Eppinger, MFG: Die Klassen sind überfüllt; es gibt kaum Begleitlehrer. Jetzt schlägt der Mangel an Ausgebildeten voll durch. Wie auch bei der Kinderbetreuung muss sofort der eklatante Lehrermangel behoben werden! Potenzial könnte durch Förderung von quereinsteigenden Fachlehrkräften lukriert werden.

Wie kann man die Allgemeinheit beim Umstieg auf erneuerbare Energie unterstützen?

Christoph Kainz, ÖVP: Durch günstige Angebote! Deshalb planen wir eine Steigerung bei der Produktion alternativer Energien: Windenergie - Verdreifachung bis 2035, Photovoltaik - plus 350% bis 2030, sowie Kapazitätssteigerung der Biomasse und Investitionen in die Netzsicherheit. Im Bezirk wollen wir die Fernwärme ausbauen.

Karin Scheele, SPÖ: Es braucht mehr Personal für die Energieberatungsstelle Niederösterreich. Derzeit kommt es aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen zu langen Wartezeiten. Das kann nicht sein! Und es braucht schnellere und einfachere Prozesse bis zur Zusage einer Förderung.

Peter Gerstner, FPÖ: Grundsätzlich ist das Bestreben, umweltfreundliche Konzepte für eine schadstofffreie Zukunft zu entwickeln, begrüßenswert, doch es muss auch auf wissenschaftsbasierten Innovationen beruhen. Auch durch die Überlastungen der Energieinfrastruktur ein Blackout zu riskieren, ist nicht fertig durchdacht.

Helga Krismer, Die Grünen: Die Förderungen sind hoch wie nie und Baden bietet neben dem Land professionelle Energieberatungen an. Derzeit ist der Arbeitskräftemangel eher das Problem. Daran muss gearbeitet werden. Gesetzliche Hürden sind abzubauen und das Land hat für mehr Wind- und Sonnenkraft zu sorgen.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS: Durch mehr Information. Es gibt reichlich Förderungen, aber die müssen einfach in Anspruch genommen werden können. Derzeit ist das Förderwesen unübersichtlich und eine Lotterie. In der Stadt Baden wird der Denkmalschutz oft zum Hemmschuh, da brauchen wir neue Prioritäten zur Energiewende.

Peter Eppinger, MFG: Abbau und Veränderung der bürokratischen Hürden. Das Monopol der Netzbetreiber muss thematisiert und hinterfragt werden. Alle Kapazitäten und Ressourcen müssen in ihrer Vielfalt nebeneinander bestehen können und entsprechend gefördert werden.

Wo sehen Sie im Bezirk Baden bei den Öffis Bedarf für Verbesserungen?

Christoph Kainz, ÖVP: Die Taktfrequenz wurde in den letzten Jahren deutlich gesteigert. In Zukunft wollen wir die Transportkapazitäten durch mehr Waggons auf der Südbahn und den Ausbau der Pottendorfer Linie erhöhen.

Karin Scheele, SPÖ: Viele Pensionisten sagen mir, dass ein direkter Bus vom Triestingtal in die Bezirkshauptstadt Baden notwendig ist. Das gab es bis vor einigen Jahren und diese Direktverbindung erleichterte das Leben. Generell brauchen wir bessere Verbindungen, um den Umstieg auf Öffis möglich zu machen.

Peter Gerstner, FPÖ: Der Ausbau geeigneter Park&Ride-Anlagen und das Angebot leistbarer Kartentarife – insbesondere für Pendler – sollte weiter vorangetrieben werden. Außerdem sollte das Öffinetz ein wenig erweitert werden. Es sollte doch möglich sein, mit Öffis durch den gesamten Bezirk fahren zu können.

Helga Krismer, Die Grünen: Es braucht mehr Taktverdichtungen, insbesondere bei Bussen. Da muss VOR für die Region besser ausschreiben. Eine Taktverdichtung der Badner Bahn auf 7,5 Minuten wird einen Mobilitätsschub geben. Wir müssen uns um Car-Sharing und Anrufsammeltaxis bemühen, damit nicht jeder zig Autos braucht.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS: Die ÖBB müssen ihre Verspätungen und Zugausfälle in den Griff kriegen. Und wir müssen uns fragen, ob leere Busse, die durch den Bezirk rollen, ihr Geld wert sind oder ob nicht ein flexibleres, datengestütztes und bedarfsorientiertes System mit kleineren Fahrzeugen (eine Art Sammeltaxi) besser ist.

Peter Eppinger, MFG: Das öffentliche Verkehrsangebot, vor allem in den Umlandgemeinden, hinkt dem tatsächlichen Bedarf hinterher. Es ist unumgänglich zum vorhanden Angebot einen leistbaren, regionalen Transport anzubieten. Für Schüler ist der Ausbau der Verkehrsdichte dringend notwendig.

Warum soll man das Kreuzerl gerade bei Ihnen bzw. Ihrer Partei machen?

Christoph Kainz, ÖVP: Wir verstehen uns als Niederösterreich Partei, die für unser Bundesland arbeitet und sich nur die Interessen von Niederösterreich als Ziel setzt. Ideologie und Hetze haben bei uns keinen Platz.

Karin Scheele, SPÖ: Ich bin davon überzeugt, dass es bessere Lösungen für die Menschen gibt, wenn eine einzige Partei nicht alles, was nicht in den Kram passt, abwürgen kann. Die Umsetzung unserer Konzepte würde vielen Menschen Vorteile bringen.

Peter Gerstner, FPÖ: Weil die FPÖ die einzige Partei ist, die sich glaubwürdig für die Menschen und unser Land einsetzt; egal ob auf dem Gebiet des Corona-Impfzwangs, der illegalen Zuwanderung, unnötiger Teuerungen, dem Kampf gegen Korruption.

Helga Krismer, Die Grünen: Es braucht Mut und Entschlossenheit. Ich möchte Mut auf Grün machen. Nur die Grünen schauen auf das Zusammenspiel von Klima und Mensch. Und das nicht theoretisch, sondern mit vielen praktischen Lösungen im Land für morgen.

Helmut Hofer-Gruber, NEOS: Weil jetzt das Richtige getan werden muss. Für die Jungen, die nicht die Dummen sein dürfen, für leistbares Leben statt g’stopfter Politik, für Sparen im System statt bei den Bürgern, für wirksame Klimapolitik und saubere Politik ohne Korruption.

Peter Eppinger, MFG: MFG ist die einzige Partei, die völlig unabhängig und ohne Einfluss von Lobbys die Grundrechte der Menschen vertritt. Wenn mein Enkelsohn mich einmal fragt, kann ich ihm ehrlich von meinem politischen Engagement bei MFG erzählen.

