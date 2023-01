Baden im Landestrend: ÖVP verliert, FPÖ gewinnt

Getrübt war dementsprechend die Stimmung bei der ÖVP im Badener Stadtlokal am Theaterplatz. Nach und nach trudelten die Funktionäre und Unterstützer ein, fassungslos ob der Wahlniederlage. Dennoch gab es großen Applaus, als Bezirksspitzenkandidat Christoph Kainz eintraf. Kainz bedankte sich bei den Wahlhelfern für die Unterstützung und den Teamgeist. Es habe sich bestätigt, dass "viel auf dem Spiel" steht und dass die Bundesthemen die Landesthemen überschatten. Er nehme das Ergebnis aber zur Kenntnis und werde weiterhin "mit voller Kraft für den Bezirk und das Land Niederösterreich arbeiten".

Das zweite Grundmandat ist für die ÖVP im Bezirk Baden weg, wer von den 15 Kandidatinnen und Kandidaten künftig im Landtag sein wird, entscheiden nun alleine die Vorzugsstimmen.

Schmerzliche Verluste musste ÖVP-LAbg. Josef Balber, Bürgermeister von Altenmarkt, in seiner Heimatgemeinde hinnehmen. Ein Minus von 15,86 Prozent in Altenmarkt für die ÖVP und ein Zugewinn für die FPÖ von 11,82 trifft die ÖVP bis ins Mark. Dieser Trend zieht sich fast durch das ganze Triestingtal, am wenigsten Verluste machte die ÖVP in Berndorf mit einem Minus von 6,9 Prozent und in Pottenstein mit einem Minus von 6,2 Prozent.

Gerstner fix in Landtag

Peter Gerstner, Spitzenkandidat der FPÖ im Bezirk Baden, hatte schon während des Wahlkampfes „ein gutes Gefühl. Es ist viel positives Feedback von den Leuten zurückgekommen“. Allerdings weiß er auch, dass „Umfragewerte keine Wahlergebnisse sind“. Aber das Ergebnis sowohl in Bezirk und Land haben seine positiven Vorahnungen bestätigt. Was ihn besonders freut: „Mit 23 Prozent habe ich als Spitzenkandidat ein Direktmandat bekommen und werde wieder in den Landtag einziehen. Das ist schon ein besonderes Gefühl, so, als würde man von den Wählerinnen und Wählern direkt in den Landtag hineingetragen werden.“

Die SPÖ verliert im Bezirk Baden 1,1 Prozent der Stimmen und kommt nun auf knapp 28 Prozent. "Es gibt für die SPÖ nichts schönzureden. Das Ergebnis ist enttäuschend", sagt Spitzenkandidatin Karin Scheele. Einfach zur Tagesordnung überzugehen, wäre jetzt das falsche Signal an die Wählerschaft, meint sie. "Positiv an diesem Sonntag ist, dass die Allmacht der ÖVP in Niederösterreich gebrochen ist", konstatiert Scheele.

Historisches SPÖ-Ergebnis in Traiskirchen

Als gallisches Dorf, besser gesagt Stadt, hat sich einmal mehr Traiskirchen erwiesen. Die Stadt mit Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, setzte einen klaren Gegentrend zum restlichen Ergebnis in Niederösterreich. Die SPÖ holte 4.069 Stimmen, das sind ein Plus von 3,8 Prozent. Babler war Mitte Jänner mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf in den Wahlkampf eingestiegen und wollte zeigen, dass es auch „durch eine Politik von unten“ möglich ist, die politische Landschaft nachhaltig zu verändern. Auf der Landesliste rangierte er auf dem letzten, den 35. Platz. Zum Ergebnis in seiner Stadt sagt er: „Unser Ziel, das wir uns mit dem Vorzugsstimmenwahlkampf gesetzt haben, haben wir erreicht. Noch liegt das Vorzugsstimmenergebnis nicht vollständig vor, aber wir halten bei knapp 4.000 Vorzugsstimmen“. „Überwältigt“ zeigt sich Babler auch vom Wahlergebnis in Traiskirchen an sich. „Das ist ein historisches Ergebnis“, betont Babler. „Als Bürgermeister dieser Stadt kann ich stolz sein, auch meine Mitkandidatin auf der Bezirksliste Sabrina Divoky hat top abgeschnitten.“ Welche Konsequenzen das Wahlergebnis auf Landesebene hat, das müsse „in den Gremien“ diskutiert werden. Außerdem müsse man zuerst klären, „wie es im Bezirk weitergeht“.

Stimmenzuwachs bei Grünen und NEOS

Jubel herrscht bei den Grünen über einen Stimmenzuwachs von 0,2 Prozent im Bezirk Baden und vor allem NÖ-weit über das Erreichen des vierten Mandats. Sie decken nunmehr 7,9 Prozent der Stimmen im Bezirk Baden ab. Mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent kann Spitzenkandidatin Helga Krismer auch das Ergebnis in der Stadt Baden, wo sie Vizebürgermeisterin ist, halten.

Auch die NEOS freuen sich über einen Stimmenzuwachs. Im Bezirk Baden gewinnen sie 0,4 Prozent und erreichen 7,1 Prozent aller Stimmen. Bezirksspitzenkandidat Helmut Hofer-Gruber kündigt an, dass die NEOS "weiterhin DIE Oppositionskraft im Landtag" sein werde. "Das Ergebnis ist auch ein wichtiges Zeichen für die kommenden Landtagswahlen in Österreich. Die Menschen wollen eine neue, eine saubere Politik, die nicht nur an sich selbst, an Macht und Posten denkt, sondern endlich die Menschen in den Mittelpunkt rückt"; so Hofer-Gruber.

