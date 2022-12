Bezirk Baden: Peter Gerstner ist Spitzenkandidat der FPÖ

Der gebürtige Mödlinger lebt seit Jahren in Gainfarn (Stadtgemeinde Bad Vöslau). Gegenüber der NÖN sagt er: „Ich bin einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Das zeigt mir, dass meine Arbeit auch parteiintern wertgeschätzt wird.“ Sicherheitsthemen sind ihm ein großes Anliegen, würden sich doch viele besorgte Bürger an die FPÖ wenden, gerade jetzt in Zeiten, wo die Asyldebatte wieder aufgeflammt ist. Außerdem müssten Menschen angesichts der gegenwärtigen Teuerungswelle effektiv unterstützt werden. Die Wahlliste der FPÖ würde in absehbarer Zeit präsentiert, „am Feinschliff wird noch gearbeitet“, erläutert Gerstner.

