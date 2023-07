Ein seltsames Paar von Neil Simon war zu Gast in Kottingbrunn

Der einzige Theater-Lkw Österreichs machte wie schon in den vergangenen Jahren wieder bei der Kulturszene Kottingbrunn im Schlosshof Station. Dank dem Land Niederösterreich, der Arge Logcom, der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe der Fachgruppe Spedition & Logistik der WKNÖ, sowie der AK NÖ ist der Besuch der Vorstellung gratis.

Das Lastkrafttheater ist ein Erlebnis für alle: Die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer freuten sich, dass sie mit der einzigartigen Bühne das Lachen nach Kottingbrunn bringen konnten. Nach der Begrüßung durch Max Mayerhofer, Karl Gruber – „friends on the road – und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Carmen Jeitler-Cincelli ging das Spektakel, wunderbar inszeniert von Nicole Fendesack, los.

Carmen Jeitler-Cincelli begrüßte die Darsteller und die Theaterbesucher. Foto: Gerhard Maly

Zur Geschichte: Die Pokerrunde die sich regelmäßig im Loft des geschiedenen Sportreporters Oskar trifft, ist verwirrt: Felix ist verschwunden: Er will sich umbringen, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund bei sich auf. Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen erdenklichen Desinfektionssprays und Putzutensilien Oskars Wohnung Männerkiste gnadenlos umzukrempeln und auf den Kopf zu stellen. Aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird dank Felix´ unermüdlicher Schaffenskraft ein steriler und keimfreier Musterhaushalt. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen Ihren Lauf, denn Felix landet geradezu auf dem Sofa der gutaussehenden Schwestern von nebenan, auf die bereits Oskar ein Auge geworfen hat…

Es spielten: David Czifer, Max Mayerhofer, Mara Kopitsch, Patrick Kaiblinger, Sarah Victoria Reiter

Infos: https://www.lastkrafttheater.com/#play