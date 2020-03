Normalerweise nehmen am 1. Mai über tausend Sportler Aufstellung an der Startlinie. Doch heuer wird in Leobersdorf alles anders. Der Brückenlauf findet nicht statt. Der Veranstalter sah sich aufgrund der Corona-Krise zu dieser Maßnahme gezwungen gesehen. Heuer wäre mit der 20. Auflage eigentlich eine Jubiläumsauflage am Programm gestanden. Die Gesundheit sei das Wichtigste, außerdem soll der Lauf in der gewohnten Qualität über die Bühne gehen, nämlich am 1. Mai 2021.