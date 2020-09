"Wir stehen bereits in den Startlöchern und freuen uns schon sehr auf den 13. September“, erzählt Richard Rohr, Projektleiter der Badener Eventagentur Vision05.

Der Velo/Run findet heuer in einer speziellen Corona-Edition statt. Das neue Konzept soll die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten, alle vorgeschriebenen Corona-Bedingungen erfüllen und vor allem Massenstarts vermeiden. Deshalb wird jeder Bewerb mit Einzelstarts erfolgen. Straßensperren wie in den letzten Jahren sind heuer nicht vorgesehen, da die Läufe und der Radausflug auf dem Helenental-Radweg stattfinden. Die Radmarathon-Teilnehmer fahren nach der Straßenverkehrsordnung.

Die Bewerbe im Überblick

Die Laufbewerbe finden am Sonntag ab 9 Uhr statt, die Einzelstarts erfolgen alle 20 Sekunden. Es können 5, 10 oder 15 Kilometer-Läufe absolviert werden. Die Laufstrecke führt über den Radweg entlang der Schwechat Richtung Sattelbach und je nach Distanz nach einer Wende wieder retour.

Der Start des Badener Radmarathons mit 85,3 Kilometer und 1100 Höhenmetern kann heuer an drei Tagen selbst gewählt werden: Am morgigen Freitag von 12 bis 15 Uhr, Samstag, sowie Sonntag, von 7 Uhr bis 15 Uhr. Die Chipmessung steht dabei an allen drei Tagen zur Verfügung. Der Startschuss für den Helenental-Radausflug fällt am Sonntag ab 15 Uhr. Gefahren wird entlang des Radwegs Richtung Sattelbach.

Für die Anmeldung zur Velo/Run Corona-Edition wird das Startgeld heuer zusätzlich vergünstigt. Kunden von Event-Hauptsponsor Raiffeisenbank Baden und Gruppen ab zehn Personen erhalten vier Euro Ermäßigung. Heute, Donnerstag endet die Onlne-Anmeldung auf www.velorun.at. Eine Nachmeldung ist bis eine Stunde vor jedem Start möglich.