HTL Mödling fertigt Mühlrad für Stadt Baden

12 Mühlen kapperten einst entlang des Badener Mühlbachs. Sie sind aus dem Stadtbild längst verschwunden, nur mehr der Name des Baches erinnert an ihre Existenz. Dabei waren die Mühlen 800 Jahre lang Wirtschaftsgrundlage für die Stadt. Deshalb hatte der Verein Vesterohr Karlstisch die Idee, ein originalgetreues Schaumühlrad am Bachufer aufzustellen. Für den Bau des Mühlrades war die HTL Mödling die erste Ansprechpartnerin. Jetzt wird in der Werkstatt unter der Ägide vom Leiter des Schulbauhofes Herbert Ringhofer bereits in Kleingruppen eifrig am Bau des Mühlrades gewerkt. Dafür sind die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse Bautechnik der HTL und der dritten Klasse der Fachschule verantwortlich. Bis zum Ende des Schuljahres soll das Mühlrad fertig sein.

Schülerinnen und Schüler mit Feuereifer dabei

Die Projektgruppe selbst ist von einer offenen Atmosphäre geprägt, die offenkundig einem überaus guten Schüler/Lehrer-Verhältnis geschuldet ist: Man begegnet sich gleichermaßen respektvoll und auf Augenhöhe - eine ideale Kombination. Der Bau des Mühlrades ist somit in den besten Händen. Davon überzeugte sich auch eine Abordnung des Vereins Vesterohr Karlstisch mit Obmann Heinz Müller und Hans Christian Pruzinsky in den Werkstätten der HTL Mödling.

Pruzinsky ist überzeugt: „Dieses außergewöhnliche Werkstück wird schon bald am Ufer des Badener Mühlbachs stolzes Zeugnis für die herausragende Qualität dieser Schule ablegen. Nicht umsonst gilt ein Abschlusszeugnis der HTL Mödling nicht nur als sichere Arbeitsplatzgarantie, sondern gewissermaßen als Fahrkarte zur Erreichung der persönlichen und beruflichen Ziele.“ Natürlich wurde bei dem Besuch auch über altes technisches Wissen im Mühlenbau fachgesimpelt. Besonders bedanken möchte sich der Verein bei Michael Palka, Abteilungsvorstand Bautechnik, der von Anfang an hinter der Idee des Karlstisches stand, ein Mühlrad bauen zu lassen.

Nicht hinter einem Gitter, sondern hinter dem Mühlrad arbeiten Mutahare Ahmadi und Caroline Bostanli. Foto: HTL Mödling

Bis das von den Schülerinnen und Schülern gefertigte Schaumühlrad am rechten Mühlbachufer nahe der Statue des Hl. Nepomuk neben dem Parkdeck Römertherme/Gutenbrunnerstraße aufgestellt wird, ist im Bürgerservice der Stadt Baden ein Schaumühlrad im Maßstab 1:5 zu bewundern. Dieses wurde nach historischen Vorbildern von Johann Kornigg erstellt. An die Geschichte der 12 Badener Mühlen soll zukünftig auch eine Info-Stelle gegenüber des Mühlrades erinnern. Spannend und herausfordernd wird auch die Überführung des Mühlrades von Mödling nach Baden werden. Pruzinsky berichtet: „Unsere nächste Aufgabe wird es sein, für ein geeignetes Fahrzeug für den Transport des drei Meter hohen Mühlrades von der HTL Mödling bis Baden zu sorgen, respektive einen Tieflader mit Kran zur Verfügung zu stellen.“ Er geht davon aus: „Die Überstellung wird wohl ziemlich spektakulär werden.“

Das Schaumühlrad im Maßstab 1:5 ist derzeit in Baden Bürgerservicestelle zu bewundern: Bürgerservice-Leiter Franz Freidl, Heinz Müller (Obmann Verein Vesterohr-Karlstisch), Bürgermeister Stefan Szirucsek, Helga Kornigg, Johann Kornigg sowie Hans Christian Pruszinsky. Foto: Stadtgemeinde Baden, Sedrick Kollerics

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.